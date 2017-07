Idas y vueltas en los equipos de Primera División

El impasse en el fútbol de Primera División –más allá de que Boston River no ha parado y la semana que viene tiene que jugar la revancha con Cerro Porteño por la segunda fase de la Copa Sudamericana– redirige la atención hacia el siempre floreciente y jugoso período de movimientos en las conformaciones de los planteles.

Precisamente Boston River –que no ha parado de entrenar luego del Torneo Intermedio– sumó un par de buenos valores en estos días. El equipo del Turco Alejandro Apud contará para el segundo semestre del año con el retorno a la institución del mediocampista Diego Gurri, que estuvo un año a préstamo en Tigre de Argentina. Además, los rojiveredes incorporaron a Maximiliano Sigales, delantero surgido en Atenas de San Carlos, que viene de Godoy Cruz de Argentina. En contrapartida, ya no cuentan con el ex volante defensorista Federico Pintos, que rescindió su contrato, ni con el zaguero Martín González, que continuará su carrera en el Bucaramanga de Colombia.

Para el encuentro de vuelta con los paraguayos de Cerro Porteño, que se jugará el jueves 26 a las 21.45 en el Parque Central, la dirigencia de Boston River fijó precios populares. Las entradas generales costarán 200 pesos, pero los socios de todos los equipos de la Asociación Uruguaya de Fútbol pagarán 100 pesos. Los menores de 12 años entrarán gratis.

En Cerro, de floja actuación en el Intermedio, se vienen cambios desde la cabeza del equipo: ayer se anunció que el argentino José Horacio Basualdo se hará cargo de la dirección técnica albiceleste en reemplazo del cesado Diego Alonso Barragán, quien fuera muy reconocido por el estilo de juego que le impuso a su equipo. En su dilatada y exitosa carrera como futbolista Basualdo fue campeón del mundo con Vélez Sarsfield y Boca Juniors, además de integrante en numerosas ocasiones de la selección de su país. Como entrenador no le ha ido tan bien, pero ha sumado varias experiencias laborales en Ecuador, Perú, Chile, Indonesia, Colombia y Bolivia, y Oriente Petrolero es el último club que dirigió.

Basualdo empezará a trabajar en Cerro el lunes. En el entrenamiento que se lleve a cabo ese día se presentará en el club su primera alta, el palmirense Alejandro Villoldo, lateral izquierdo del Plaza Colonia campeón del Clausura 2016, que estaba en Boca Unidos de Argentina. No jugarán más en Cerro el Gato José Luis Tancredi, que se fue a San José de Oruro de Bolivia, el zaguero Walter Ibáñez, que seguirá su carrera en La Guaira de Venezuela, ni Ángel Bebu Luna, que se incorporó al plantel de Liverpool.

Los negros de la Cuchilla fueron los que más se movieron en el mercado de pases. A la llegada de Luna se suman las incorporaciones del volante ofensivo Federico Gallego y de Adolfo Tino Lima, ex volante de Cerro Largo que viene de jugar en Arabia Saudita.

En Montevideo Wanderers también hay novedades. Empezó a entrenar en el club Rodrigo Pastorini, delantero floridense que estaba en Chile y tuvo su paso por Danubio y Peñarol. También están practicando en el equipo del Prado el Cachorro Leonardo Burián, luego de un fugaz pasaje por Jaguares de Chiapas de México, y Ramiro Quintana, delantero goleador de la Segunda División Profesional con Cerrito, pero resta confirmar si se quedarán. El que sí jugará en el bohemio montevideano es el canario Jonathan Gallardo, volante campeón de la Copa Nacional de Selecciones con Canelones hace un par de meses y que viene de jugar en Wanderers de Santa Lucía. El Muñeco, como lo apodan, tiene 23 años y debutará en el fútbol profesional en el Clausura, al igual que otro integrante de la selección canaria campeona, el goleador del equipo Joaquín Irazoqui, que se sumará a Fénix.

Suenan

Luego de obtener el Torneo Intermedio, el plantel de Nacional tuvo cuatro días libres y mañana volverá a los entrenamientos apuntando a la revancha con Botafogo por la Copa Libertadores, encuentro que se jugará el 10 de agosto en Río de Janeiro.

Martín Lasarte ya no tendrá en sus filas al Colo Santiago Romero, que se fue a Rosario Central de Argentina, pero se le cumplirá uno de sus pedidos: la dirigencia decidió la renovación del contrato de Gonzalo Porras. Los tricolores buscan un lateral derecho y un volante ofensivo o delantero zurdo; por ese lado las gestiones apuntan a Gonzalo Bueno, que finalizó su vínculo con Defensor Sporting. Ayer trascendió además que el volante Carlos de Pena rescindió su contrato con Middlesbrough de Inglaterra, pero su retorno no parece sencillo. Suena también en el entorno de Nacional el nombre del delantero juvenil Nicolás Schiappacasse, cuyo pase pertenece a Atlético de Madrid y que podría ser cedido a los tricolores. Por ahora, todo es runrún.

En Peñarol tampoco hay novedades concretas de altas, aunque se estima que por estas horas se cerrará la incorporación del volante Walter Gargano. Además, los aurinegros van por Mathías Corujo, y se maneja que también está avanzada la negociación por el arribo a los mirasoles del zaguero Fabricio Formiliano, que volvió de Newell's de Argentina y por ahora está entrenando en Danubio. Otro que puede volver al fútbol uruguayo es Maximiliano Rodríguez, el volante que ya jugó en Peñarol el año pasado y que ayer fue noticia porque comenzó a entrenar en Progreso. Si Maxi vuelve a vestir la aurinegra, cumplirá el sueño de estar en la cancha junto a su hermano Gastón, como cuando vestían la casaca de Wanderers. Quien no estará bajo las órdenes de Leonardo Ramos en el comienzo de la pretemporada, fijado para el lunes, es el zaguero Maximiliano Perg, que rescindió contrato con el equipo carbonero.