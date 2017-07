La selección uruguaya femenina jugará mañana con alemanas, con premio seguro

La selección uruguaya de fútbol femenino hará mañana algo infrecuente: jugará un partido. Esto ocurrirá en un encuentro amistoso que se disputará mañana, a las 15.00 en el Parque Federico Saroldi, con una selección universitaria de Alemania. Casi ninguna otra referencia del equipo visitante se ha difundido, pero hay un dato fuerte: vienen del país que está segundo en el ranking FIFA femenino y –por añadidura– desde la semana pasada en la primera ubicación del masculino.

Teniendo en cuenta la fuerza que caracteriza al fútbol femenino alemán, un razonamiento simple puede llevar a una conclusión elemental: seguramente se trate de un buen equipo el que conforman estas universitarias alemanas y, por lo tanto, es muy probable que sea un equipo difícil de vencer para nuestras muchachas.

Fuera de ranking

La selección uruguaya no juega seriamente desde setiembre de 2014, cuando disputó la Copa América en Ecuador. Ese es el torneo que se disputa cada cuatro años y que, contrariando la necesidad de competir asiduamente que tienen las selecciones sudamericanas, la Conmebol hará valer en 2018, en Chile, como clasificatorio de la del Mundial que se jugará en Francia en 2019, de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 y de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Todo en uno, como ocurre desde siempre.

La necesidad de que las selecciones femeninas sudamericanas compitan con más frecuencia –cada dos años, por lo menos, como en los campeonatos de selecciones sub 20 y sub 17– y que, consecuentemente, las instancias clasificatorias se diversifiquen por lo menos en dos torneos no ha sido resuelto por la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Como toda selección que no juega como mínimo un partido en 18 meses queda fuera del ranking FIFA, Uruguay se encuentra en esa situación, arrinconado en el final de las 150 selecciones consideradas. No está solo; lo acompañan Argentina, Paraguay y Ecuador. Cuando una selección está fuera del ranking, de todos modos mantiene los puntajes que, al entrar nuevamente, se le restituyen. Uruguay tiene, entre los excluidos, el menor puntaje, 1.361, debajo de Argentina (1.621), Paraguay (1.459) y Ecuador (1.451). Al jugar con las alemanas Uruguay volverá al ranking. Las celestes recuperarán el puesto en el que siempre han estado, en la decena de los 60, tal vez en el 67º lugar, dependiendo del resultado que obtengan en el amistoso internacional.

Recordando

En la última Copa América, disputada en 2014, Uruguay tuvo una honrosa actuación, aunque no logró avanzar a la segunda fase del torneo. Después de esa participación, la selección uruguaya sólo jugó un partido amistoso que se programó de apuro y no fue validado para el ranking FIFA, cuando en agosto del año pasado llegó una invitación para participar en un espectáculo que comprendía un cuadrangular de fútbol infantil sub 12 en el Estadio Nacional de Santiago. Ese partido ya contó con la dirección técnica de Ariel Longo, y Chile ganó 1-0.

El encuentro de mañana tendrá entonces, en principio, un premio asegurado: el equipo uruguayo entrará nuevamente al renombrado ranking FIFA.