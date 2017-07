Las selecciones juveniles se siguen preparando en el Complejo Uruguay Celeste

Luego de la temprana eliminación de la selección uruguaya sub 17 en el Sudamericano de Chile y de las grandes participaciones de la sub 20 en el Sudamericano de Ecuador -con campeonato incluido- y en el Mundial de la categoría en Corea del Sur -cuarto puesto- la actividad en el complejo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no cesa, porque además de las selecciones femeninas, la sub 15 y la sub 18 continúan de lunes a miércoles con los entrenamientos semanales.

La sub 18, que será la futura sub 20 en un par de años, por ahora es dirigida técnicamente por Alejandro Garay, que ayer con su plantel de convocados viajó hacia Artigas para disputar esta tarde a las 14.30 un amistoso con el San Eugenio local. Luego del partido el grupo regresará a Montevideo, mañana tendrá la jornada libre y el sábado está fijado un partido con la selección de la Liga Universitaria de Deportes, a las 10.30, en cancha a confirmar. Toda esta preparación, como se estila en la organización de nuestras selecciones desde hace 11 años, es de largo aliento y con un objetivo a mediano y largo plazo: llegar con un nivel de competitividad, valores y formación al Sudamericano sub 20 que se disputará en enero de 2019 en Chile. Para ello, entre otras cosas, se han hecho viajes al exterior y el próximo destino es la ciudad inglesa de Birmingham. Allí la celeste jugará a finales de este mes dos encuentros amistosos contra la selección de Catar.

Los 21 convocados por Garay para los entrenamientos que se realizaron esta semana y para el encuentro amistoso que se jugará hoy en Artigas son: Santiago Paiva y Maximiliano Rodríguez, ambos de Danubio; Facundo Batista, Mauro García y Nahuel Suárez, los tres de Defensor Sporting; Cristian Antúnez, Sebastián Cáceres, Jonathan Jorge y Matías Pintos, los cuatro de Liverpool; Franco Israel, Brian Ocampo, Juan Sanabria, Joaquín Trasante y Thiago Vecino, los cinco de Nacional; Agustín Dávila y Kewin Lewis, ambos de Peñarol; Ronald Araújo, de Rentistas; Joaquín Fernández y Facundo Vigo, de River Plate; y Edgar Elizalde y Bruno Méndez, de Montevideo Wanderers.

Arman la valija

Los seleccionados celestes más pequeños también viajarán a Europa en los próximos días. El equipo sub 15, que dirige el entrenador Diego Demarco, se prepara para el Campeonato Sudamericano de la categoría, que se realizará en Argentina entre el 4 y el 19 de noviembre de este año. En ese marco jugarán un cuadrangular amistoso a fin de mes en Edimburgo, la capital de Escocia. El sábado 22 de julio la delegación partirá rumbo a tierras escocesas donde los rivales en el torneo serán, además de la selección local, Inglaterra y Catar. Por otra parte, entre el 15 y el 22 de agosto está previsto que la selección realice una gira por Chile y Perú.

El martes la sub 15 jugó un amistoso con Paraguay en el Complejo Celeste, que terminó con victoria 4-0. Los goles uruguayos fueron marcados por Máximo Alonso, Matías Ocampo, Juan Manuel Gutiérrez y Matías Arezo. Hoy, a las 10.30, se juega la revancha ante la albirroja, también en el complejo de la AUF. Los que están trabajando bajo las órdenes de Demarco son los siguientes 26 futbolistas: Alonso (Peñarol), Douglas Arezo (River Plate), Gastón Bártora (Defensor), Axel Barreto (Defensor), Lucas Benítez (Danubio), Francisco Bilbao (Nacional), Agustín Caprio (Liverpool), Agustín da Rocha (Nacional), Lucas Disabella (Danubio), Luciano Fernández (Peñarol), Rodrigo Fernández (Liverpool), Matías González (Peñarol), Gutiérrez (Danubio), Maximiliano Juambeltz (Defensor), Ángel Lorenzo (Peñarol), Santiago Marcel (Defensor), Emiliano Márquez (Peñarol), Diego Méndez (Peñarol), Pedro Milans (Juventud), Ocampo (Defensor), Vicente Poggi (Defensor), Enzo Siri (Danubio), Joaquín Sosa (Nacional), Ignacio Suárez (Nacional), Ignacio Velázquez (Nacional) y Adrián Vila (Nacional).

El Sudamericano que la celeste disputará a fin de año, a diferencia de los que se juegan en las categorías sub 17 y sub 20, no es clasificatorio a un Mundial de la categoría, competición que hasta ahora la FIFA no ha creado.