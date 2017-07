Nacional se prepara para su partido de mañana con Botafogo; Rodrigo Aguirre descartado

La de hoy será la última jornada de entrenamiento para Nacional antes de su encuentro con Botafogo de Brasil por los octavos de final de la Copa Libertadores de América, que se jugará mañana a las 21.45 en el Parque Central.

En la práctica que se desarrolló ayer de mañana en el escenario de los tricolores, quedó descartado para el partido el delantero Rodrigo Aguirre, que sigue sin recuperarse totalmente del esguince de rodilla que sufrió en el partido con Juventud por el Torneo Intermedio disputado el 25 de junio.

Aguirre ayer se limitó a caminar alrededor de la cancha y se estima que recién podría volver a jugar en diez días, en caso de que Nacional acceda a la final del Torneo Intermedio que está prevista para el domingo 16 de julio.

Para el partido de mañana, la formación de Martín Lasarte presentará variantes respecto del equipo que ha estado actuando en los últimos encuentros. Si bien el técnico no confirmó la oncena, se estima que no jugará de entrada el floridense Martín Ligüera y que se sumará un volante más de marca, que será Santiago Romero. En la práctica de ayer no hizo el entrenamiento regular Diego Arismendi, que tiene una molestia muscular, pero el jugador sí estará disponible y será titular mañana.

De esta manera, los tricolores comenzarían jugando con Esteban Conde en el arco; la línea defensiva la conformarán Jorge Fucile, Rafael García, Diego Polenta y Alfonso Espino; en la zona de volantes jugaría Romero por la derecha, Arismendi en el medio y Felipe Carballo por la izquierda, como media puntas aparecerán Tabaré Viudez y Sebastián Fernández, y como delantero neto jugará Hugo Silveira.

Los otros jugadores convocados por Lasarte que quedarán concentrados esta noche en el local de Los Céspedes serán Luis Mejía, Agustín Rogel, Gonzalo Porras, Álvaro Tata González, Sebastián Rodríguez, Kevin Ramírez y Diego Coelho.

La delegación del rival de los tricolores arribó en las últimas horas de la noche de ayer a Montevideo. Esta tarde el plantel botafoguense realizará el reconocimiento del campo de juego y la iluminación del Parque Central, en el que será su único entrenamiento previo al encuentro de mañana, que será dirigido por una terna chilena que tendrá como árbitro central a Julio Bascuñán.