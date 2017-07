Novick dijo que si gana se acabarán los gobiernos de “corrupción” y “despilfarro”, y llegarán los de “cohecho” y “dilapidación”

El Partido de la Gente (PdlG) realizó un acto este sábado en el hotel Radisson Victoria Plaza, porque si hay dos cosas que van siempre de la mano son la gente y el hotel Radisson Victoria Plaza. Allí habló su presidente, Edgardo Novick, quien dijo que en las próximas elecciones “los uruguayos no tendrán que elegir entre la extrema izquierda y la extrema derecha”, lo que causó desconcierto en buena parte de los asistentes al acto que lo siguen precisamente porque lo consideran de extrema derecha. Otros noviquistas (palabra que nadie usa todavía porque es muy fea, pero es lógica, así que váyanse acostumbrando), por el contrario, se sintieron aliviados por esta declaración, porque, si bien estaban casi seguros de que Novick no es de extrema izquierda, tampoco lo daban como 100% confirmado, porque el líder del PdlG no suele dar respuestas directas cuando le preguntan si es de izquierda o de derecha.

Novick también dijo que, en caso de ganar las elecciones, se acabarán los gobiernos de “corrupción” y “despilfarro”, que serán suplantados por gobiernos de “cohecho” y “dilapidación”.

“Creemos que se trata de un hecho destacado y destacable, que marca la construcción de un verdadero Partido de la Gente”, dijo a Los Informantes (diario) uno de sus voceros, que no quiso identificarse porque todavía ocupa una banca ganada por otro partido. “Me refiero, por supuesto, al hecho de que Edgardo haya comprado un diccionario de sinónimos. Y eso que todavía no terminó de leer el diccionario común”.