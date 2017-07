Violetas y tricolores ajustan detalles para la definición del Intermedio

El domingo a las 16.00 en el estadio Centenario, Nacional y Defensor Sporting jugarán el partido final del Torneo Intermedio, segundo certamen de los tres que componen la temporada 2017 de Primera División. El duelo dominguero, que en caso de empate se definirá en el alargue y eventualmente en los penales, no suma puntos para la Tabla Anual, pero premiará al ganador con un cupo para la Copa Sudamericana del año que viene.

Con respecto a los protagonistas que saldrán a jugar el partido, el panorama parece más claro en Defensor Sporting, donde el director técnico Eduardo Acevedo maneja una oncena que parece definida. El arquero será Guillermo Reyes, y los tres zagueros serán Guillermo de los Santos, Gonzalo Maulella y Andrés Lamas; en la zona de volantes, por la derecha jugará Matías Zunino, en el medio lo harán Martín Rabuñaly Carlos Benavídez y por la zurda jugará Mathías Suárez; el volante más adelantado será Matías Cabrera, y los delanteros serán Gonzalo Bueno y Gonzalo Carneiro.

Del lado de Nacional la cosa no está definida. En el entrenamiento de ayer en el Parque Central no estuvo presente el director técnico Martín Lasarte, debido a un estado gripal, por lo que el grupo trabajó bajo las órdenes de Rodolfo Neme. En el movimiento el arquero del equipo titular fue Esteban Conde; Jorge Fucile, Rafael García, Diego Polenta y Alfonso Espino conformaron la línea defensiva; en el medio jugaron el Tata Álvaro González, Diego Arismendi y Felipe Carballo, y adelante lo hicieron Tabaré Viudez, Hugo Silveira y Sebastián Fernández. El delantero Rodrigo Aguirre ingresó en el equipo en el correr de la segunda parte del entrenamiento, pero no está claro si el domingo será titular o irá al banco de suplentes.

La incógnita seguramente se despejará luego del entrenamiento de hoy en Los Céspedes. Lo que sí parece claro es que el floridense Martín Ligüera no jugará de entrada, sino que estará en el banco de suplentes.

El encuentro final dominguero será arbitrado por Leodán González y tendrá un muy buen marco de público en las tribunas del Centenario, ya que hasta ayer de noche se llevaban vendidas más de 15.000 entradas.

Paran y siguen

El cuerpo técnico de Nacional ya anunció que luego de la final del domingo le dará al plantel tres días libres y luego retomará los entrenamientos para el partido de revancha por los octavos de final de la Copa Libertadores de América que jugará el 10 de agosto con Botafogo en Río de Janeiro.

De acuerdo al plan elaborado por Lasarte con sus colaboradores y el gerente deportivo Alejandro Lembo, en los primeros días de este nuevo ciclo de entrenamientos habrá una breve etapa de acondicionamiento físico y, luego, tres encuentros amistosos, seguramente dos de ellos con rivales extranjeros, de manera de llegar con cierto rodaje al decisivo partido con los albinegros cariocas.

Recordamos que el Torneo Clausura comenzará el sábado 19 de agosto. Hasta ese momento el único equipo que tendrá actividad oficial, además de Nacional, será Boston River, que el miércoles 26 de julio jugará con Cerro Porteño de Paraguay, en el Parque Central, el partido de revancha de la llave correspondiente a la segunda fase de la Copa Sudamericana, que se abrió el martes con victoria de los azulgranas asunceños 2-1.