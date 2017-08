Comenzaron los entrenamientos de Uruguay apuntando al duelo del jueves con Argentina

La selección uruguaya hizo en la tarde de ayer, en el Complejo Uruguay Celeste, el primer entrenamiento de cara a la doble fecha de Eliminatorias que los celestes tendrán que afrontar, en la recta final de la clasificación para el Mundial de Rusia 2018. Este jueves la selección recibirá a Argentina para disputar el clásico del Río de la Plata, a las 20.00 en el estadio Centenario. El partido será el primero de esta doble fecha, que culminará el martes con la visita de los celestes al estadio Defensores del Chaco de Asunción para jugar con Paraguay a las 20.30.

En la primera práctica de ayer de tarde, fueron 19 los futbolistas que se presentaron en el centro de entrenamiento de las selecciones nacionales: los goleros Fernando Muslera, Martín Silva y Martín Campaña; los defensas Diego Godín, José María Giménez, Mauricio Lemos y Gastón Silva; los volantes Egidio Arévalo Ríos, Matías Vecino, Nahitan Nández, Mathías Corujo, Carlos Sánchez, Álvaro González, Diego Laxalt, Cristian Rodríguez y Federico Valverde; y los delanteros Cristhian Stuani, Edinson Cavani y Sebastián Fernández. Para esta mañana está prevista la llegada de los jugadores que faltan: Sebastián Coates, Martín Cáceres, Maximiliano Pereira, Nicolás Lodeiro, Gastón Pereiro y Luis Suárez, que debe terminar con la recuperación. Precisamente del delantero de Barcelona comenzó hablando Óscar Washington Tabárez en la conferencia de prensa que brindó luego del entrenamiento: “No me gusta tirar papelitos al viento y que caiga cualquier cosa. No he hablado todavía con el jugador, que va a venir a completar su recuperación aquí. He visto videos, está trabajando y está haciendo cosas que indican que está en un buen momento de recuperación, pero tiene que venir y hablar con la sanidad de la selección. Ahí veremos. Es un jugador muy importante para nosotros, pero hay que recordar que en el inicio de esta eliminatoria ganamos dos partidos sin Suárez y sin Cavani; no hay que lamentarse de lo que no sucede, porque con eso se les da espacio a los pensamientos negativos”.

Sobre el partido de este jueves, el director técnico uruguayo destacó que será muy difícil, pero que “no es imposible ganarle a Argentina”. Luego dijo: “No sólo debemos quedarnos en lo que preocupa, sino también en cosas que debemos asumir nosotros mismos. Apelaremos a la preparación desde todo punto de vista, sabiendo todo lo que nos jugamos. Enfrentamos a un rival calificado”.

El antecedente para conocer al rival lo mencionó Tabárez, y es el partido que jugaron con Brasil: “Mostraron desde el punto de vista posicional lo que uno piensa. Es un equipo que se vuelca intencionadamente al ataque con mucha gente, y eso presenta varios problemas a resolver. Contra el Chile de [Jorge] Sampaoli hemos tenido varios enfrentamientos y hemos ganado y también perdido. El partido ante Argentina lo vamos a comenzar a preparar mañana [por hoy]”.



Al igual que la selección uruguaya, los argentinos hicieron su primer entrenamiento ayer de tarde en el campo de entrenamiento que la Asociación del Fútbol Argentino tiene en la localidad bonaerense de Ezeiza.

En la práctica de ayer, el técnico Jorge Sampaoli contó con la mayor parte de los jugadores que convocó, incluyendo a Lionel Messi, que arribó ayer de mañana a Buenos Aires procedente de Barcelona. Además estuvieron presentes los arqueros Sergio Romero, Nahuel Guzmán y Gerónimo Rulli; los defensores Nicolás Otamendi, Gabriel Mercado, Nicolás Pareja, Javier Mascherano y Federico Fazio; los mediocampistas Angel Di María, Joaquín Correa, Guido Pizarro, Éver Banega –por suspensión no podrá jugar el jueves–, Javier Pastore y Augusto Fernández; y los delanteros Sergio Agüero, Mauro Icardi y Paulo Dybala. A estos jugadores se sumaron los cuatro citados del medio local, que son el delantero de Boca Juniors Darío Benedetto, el zaguero de River Plate Javier Pinola, el joven lateral derecho de Independiente Fabricio Bustos y el atacante de Lanús Lautaro Acosta.

Hoy se terminará de completar el grupo de 26 jugadores con el arribo de Emiliano Rigoni y Leandro Paredes, ambos jugadores del Zenit de Rusia; del volante de Sporting, de Portugal, Marcos Acuña, y del volante Lucas Biglia, jugador del Milan italiano.

La mala noticia para Sampaoli fue la baja de la convocatoria del volante Manuel Lanzini, que el fin de semana sufrió una lesión de rodilla jugando con su club, el West Ham United inglés.

Así va la fecha

La 15ª fecha de las Eliminatorias comenzará el jueves a las 18.00 con el partido que jugarán Venezuela y Colombia en el estadio Pueblo Nuevo de la ciudad de San Cristóbal. A las 19.30, en el estadio Monumental de Santiago, Chile enfrentará a Paraguay, a las 20.00 seguirá el clásico rioplatense que se jugará en el estadio Centenario, a las 21.45 Brasil enfrentará a Ecuador en el Arena Grêmio de Porto Alegre y la fecha se cerrará a las 23.15 con el duelo entre peruanos y bolivianos que se jugará en Lima.

Aún con el fallo del TAS pendiente, las posiciones de las Eliminatorias sudamericanas son las siguientes: Brasil 33 –ya clasificado–, Colombia 24, Uruguay y Chile 23, Argentina 22, Ecuador 20, Perú y Paraguay 18, Bolivia 10 y Venezuela 6.