Frente Amplio sigue ejemplo de Verónica Alonso y recorrerá la ciudad tocando timbre en busca del voto 50

La senadora Verónica Alonso adoptó una costumbre de la vecina orilla y en días pasados recorrió la localidad canaria de Barros Blancos, tocando timbre y conversando con los vecinos acerca de sus reclamos y necesidades. El Frente Amplio copiará la idea y a partir de este miércoles recorrerá todo el país en busca del voto 50 que necesita para aprobar la Rendición de Cuentas.

“No dejaremos timbre sin tocar”, dijo a Los Informantes (diario) un representante del gobierno, que no quiso identificarse porque se opone a 275 de los 277 artículos. “Se trata de una verdadera cacería humana por todo el territorio nacional y no nos importará si el que nos atiende es blanco, colorado, independiente o del partido nuevo ese que roba legisladores. Ahora, si nos dice que es de Unidad Popular, no vamos a andar gastando saliva. Seguiremos la recorrida con el timbre vecino”, sostuvo.

Los domicilios fueron repartidos entre los miembros de la fuerza política; a Raúl Sendic le tocó la Base Científica Antártica Artigas.