La selección uruguaya cerró de buena manera su participación en la Americup derrotando a Panamá

Con la participación de sus 12 jugadores, Uruguay cerró con una victoria la primera edición de la Americup: anoche, en el Palacio Peñarol, derrotó a la selección panameña 79-68. Con ese triunfo concretó la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, ya que fue uno de los mejores siete equipos del certamen.

Cuando Uruguay salió a jugar ayer, ya no tenía chance alguna de acceder a la fase final del torneo. A primera hora, Estados Unidos abrochó el primer lugar del grupo C con su cómoda victoria 72-56 sobre República Dominicana. Tal vez por eso, la intensidad del juego en los primeros minutos entre celestes y caribeños no fue la misma que en los dos partidos anteriores. Pese a todo, el equipo dirigido por Marcelo Signorelli demostró superioridad desde el arranque y se llevó el primer cuarto por un tanteador de 20-15.

En el segundo chico, sin mostrar una defensa sensacional, Uruguay consiguió mantener al rival en un rango menor a los 15 puntos, mientras que en ataque hizo gala de un alto porcentaje de efectividad: anotó siete triples en 13 intentos. Uno de los puntos altos en el rendimiento uruguayo fue la participación de Hernando Cáceres, que entró y se convirtió en una opción importante para el equipo. En el entretiempo, el marcador tenía a los nuestros arriba 42-29. Para ese momento, los reemplazos que Signorelli mandó a la cancha aportaron un total de 13 puntos, mientras que los suplentes de Panamá no marcaron ninguno.

En el tercer cuarto la exhibición de buen básquetbol continuó, y el partido terminó de liquidarse. Ese parcial favoreció a Uruguay 71- 44, que mantuvo la efectividad con seis triples anotados en el período. La rotación celeste continuó: llegó a jugar con cinco sustitutos. Un intento de reacción de Panamá dos minutos antes de que se bajara el telón obligó al entrenador celeste a pedir un minuto de tiempo. Sin embargo, salió a la cancha a resolverlo con los mismos jugadores y cerró la victoria final con 11 puntos de ventaja: 79-68.

El líder celeste en todos los rubros fue el jugador más destacado del básquetbol uruguayo: Jayson Granger. Con 20 puntos, 6 asistencias y 6 rebotes, redondeó un muy buen torneo que colmó plenamente las expectativas generadas por su ansiado retorno a la selección. Tal vez el único punto oscuro en su rendimiento haya sido el cero de siete en triples del martes, en el partido con Estados Unidos, en el que de todas formas fue la figura celeste. Por su parte, Cáceres cerró ayer su planilla con 14 puntos; Bruno Fitipaldo, con 11; y Luciano Parodi, con 10. Esteban Batista, que cometió tres faltas en la primera mitad, solamente jugó diez minutos y no ingresó en el complemento; apenas convirtió dos tantos.

En definitiva, Uruguay se quedó con el segundo lugar del grupo con dos victorias, por detrás de Estados Unidos, que resultó invicto. República Dominicana terminó con un triunfo, mientras que Panamá no ganó ningún partido.