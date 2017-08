Peñarol y Estudiantes de La Plata empataron 0-0

Peñarol recibió a Estudiantes de La Plata en el estadio Campeón del Siglo. El de anoche fue el tercer amistoso de preparación de los carboneros, que ya enfrentaron a Plaza Colonia y San Lorenzo y tienen por delante el cuadrangular que la semana que viene se disputará en el estadio Centenario. El #Encuentro-DeGigantes, como se denominó al match de ayer con los pincharratas, sirvió –por lo menos en los 45 minutos iniciales– para observar con atención al equipo de Leonardo Ramos versión segundo semestre de 2017. Los 11 que salieron a la cancha, con un par de retoques, serán seguramente quienes aparezcan el lunes de noche para enfrentar a Nacional en el clásico amistoso previo al inicio del Torneo Clausura, y quienes salgan a la cancha en el debut del domingo 20 con El Tanque Sisley.

Así las cosas, quedó confirmadísimo que el golero titular será el coloniense Kevin Dawson; los defensas, Hernán Petryk, Ramón Arias, Fabricio Formiliano y Lucas Hernández; los volantes, Mathías Corujo, Guzmán Pereira, Walter Gargano y Cristian Rodríguez –ayer jugaron Ángel Rodríguez por el Mota y Gastón Rodríguez por el Cebolla–; y el delantero será el argentino Maximiliano Rodríguez, pero está en duda quién lo acompañará; si Palacios, que ayer salió del equipo, Cavallini, que ayer fue titular, o el propio Gastón, que podría adelantarse un poco hacia el ataque. No hay novedades sobre Diego Rossi –el mejor delantero de Peñarol en el último año y medio, tanto por rendimiento como por goles en momentos determinantes–, ya que lo mandan al banco de suplentes (entró a los 53 minutos). Como si fuera poco, los aurinegros están en busca de otro delantero.

Lo analizable

En esta ocasión, tal vez como no ha ocurrido en los últimos amistosos que jugó Peñarol, los cambios no empezaron a caer tan temprano en ninguno de los dos equipos. Eso permitió que el partido no se desvirtuara, y en gran parte del cotejo la intensidad fue la protagonista; no obstante, en los últimos 25 minutos se puso bravo de ver.

Con un leve dominio en la primera etapa, Peñarol apareció con la buena actuación del rosarino Maxi Rodríguez, que tuvo la chance más clara después de controlar y rematar al travesaño. La Fiera demostró su clase con algún enganche de calidad; el Chiche Corujo levantó aplausos después de trancar y ganar una falta al borde del área; el sauceño tiene una relación de amor con la hinchada. Se fueron para los vestuarios sin goles: 0-0 y a otra cosa. Desde hoy, Peñarol pensará en el clásico del lunes y en el Clausura.