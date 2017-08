Puesta a punto del fútbol femenino de AUF y OFI

El fin de semana quedaron definidos los ocho equipos que se clasificaron a los cuartos de final de la Copa Nacional de Clubes femenina de la Organización del Fútbol del Interior (OFI). Los cuartofinalistas que llegan del litoral norte son Nacional de Artigas y los sanduceros Unión y Litoral; del suroeste sobrevivieron los colonienses Nacional de Nueva Helvecia y Sportivo Valdense de Colonia Valdense; del centro del país vuelve a estar Nacional de Florida; las Arachanas de Melo representan al noreste y de la costa este proviene La Amistad, que tiene enclave en Salinas.

El Nacional artiguense cayó derrotado 2-0 en Rivera con Sarandí Universitario, pero hizo valer el rotundo 3-0 a favor del partido de ida. Unión le ganó 3-0 a su rival, también de Paysandú, San Miguel, luego de un empate en cero en el primer encuentro. Unión ambiciona llegar al tricampeonato, ya que se coronó en 2015 y 2016.

Una llave muy disputada fue la dirimida entre Litoral y Palmirense: las sanduceras se clasificaron apenas por un gol más convertido en condición de visitante. En Nueva Palmira ganó el local 4-3, mientras que en Paysandú había triunfado Litoral 3-2. Igualadas en puntos y diferencia de goles, decidió el 3-2 de goles convertidos en casa ajena.

Otra llave muy pareja se definió por penales, ya que en el partido jugado en lares helvéticos salieron 0-0, marcador idéntico al de la ida en Trinidad. Nacional venció a Santa Bárbara 4-3 en la definición por penales.

Hubo una sorpresa en la ciudad de Colonia, donde el local Juventud igualó con Atlético Valdense 2-2, por lo que decidió el 3-2 del partido jugado en Valdense favoreciendo a las albicelestes valdenses.

El tercer Nacional clasificado a cuartos de final fue el floridense, que venció a Rampla Juniors de Durazno 3-0 luego del empate 1-1 en Durazno.

La Amistad, que tiene en sus filas a la goleadora Ximena Saavedra, que pasó la treintena de goles y superó en unos 15 a las que la persiguen en la tabla de anotadoras, venció 4-1 a La Mariscala, equipo al que antes había goleado 9-2.

Finalmente, Arachanas, el equipo más ganador de este torneo, derrotó en Melo 3-2 a Guaraní Sarandí, como antes había perdido 1-0 en Minas. Las arachanas fueron campeonas en 2001, 2002, 2003 y 2012, y fueron vicecampeonas en 2013, 2014 y 2015.

Los cruces de los cuartos de final serán definidos en las próximas horas por la OFI teniendo en cuenta la proximidad geográfica.

Negriazules campeonas en la AUF

En el torneo principal de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), en la fase de cuadrangular final del Campeonato Apertura, se suspendió la actividad por cuarta vez, habiéndose jugado una sola etapa, la de la victoria de Peñarol sobre Nacional y de River Plate sobre Colón. En este caso, los responsables del escenario de San Eugenio notificaron el sábado que no cederían la cancha debido a los pronósticos de lluvias para el domingo de tarde, por lo que la AUF suspendió la doble jornada en la que estaban previstos en ese escenario los encuentros River Plate-Peñarol y Nacional-Colón.

Pero lo más importante sucedió en la actividad de Primera de la Divisional B, que sí se jugó. El domingo Liverpool se clasificó campeón del Torneo Apertura al igualar sin goles con Miramar Misiones, en el único partido del cuadrangular final en el que cedió puntos. Liverpool comenzó esta temporada su actuación en la AUF y compite en las tres divisionales en actividad: mayor, sub 19 y sub 16. Además, tiene un excelente semillero con equipos sub 13, sub 11 y sub 9 que juegan en el Departamento de Niñas de la Organización Nacional del Fútbol Infantil.