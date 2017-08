Rafael Michelini negó haber propuesto ocupar el cargo de vicepresidente si renuncia Sendic: “La idea es que el cambio se note”

No hay que vender la piel del oso antes de cazarla, incluso cuando el oso está siendo investigado por el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio por conductas inapropiadas e indebidas para un plantígrado. Sin embargo, mucho se especula con el puesto que el oso dejaría de ocupar en caso de un dictamen negativo. El oso es Raúl Sendic, por las dudas. Este jueves se aseguró en la prensa que Rafael Michelini propuso que fuera el Frente Liber Seregni el sector que definiera la vicepresidencia, lo que le dejaría el cargo por ser el senador más votado. Desde filas de Michelini salieron a desmentir la información de inmediato. “Esto es más falso que el título de licenciado en genética humana de Raúl”, dijo a los Informantes (diario) un vocero del senador, que no quiso identificarse porque su familia cree que tiene un empleo mejor. “La idea de relevar a Sendic de la vicepresidencia es que el cambio se note. Más allá de esos ojos atrapantes, Rafael no es el hombre que necesitamos ahora. Ni en cualquier otro momento”, sostuvo.