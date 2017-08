Se cerró una nueva etapa de El Metro

Ayer de noche se terminó de disputar la fecha del torneo de segunda división de básquetbol que había comenzado el lunes y fue suspendida el martes debido a factores climáticos. Auriblanco fue la gran sorpresa porque derrotó a Cordón por una unidad en el Prado: 80-79. El Auri está haciendo una muy buena campaña y se despachó con una victoria sobre uno de los candidatos a ascender a la Liga Uruguaya de Básquetbol con un triple de Facundo Sánchez en la última jugada del partido: tremendo tiro de tres para pasar a ganar el partido y darles la alegría a los hinchas locatarios. En los otros dos encuentros, Verdirrojo visitó al colista Marne y le ganó 97-84 y 25 de Agosto le ganó en Villa Dolores a Stockolmo 77-71.

El Metro continuará mañana con la disputa de la séptima fecha de la segunda rueda del torneo. La etapa se abrirá a las 20.15 con el encuentro televisado que jugarán Capitol y Marne en la cancha de los primeros. Luego, a las 20.30, el líder Atenas recibirá en su gimnasio a Tabaré, Cordón hará lo propio con Colón –en este encuentro sólo estará habilitado el ingreso del público local–, Stockolmo será local de Auriblanco, Unión Atlética en su cancha se medirá con 25 de Agosto, y en su escenario de la calle Santiago Gadea, Miramar enfrentará a Sayago. En el equipo sayaguense se estrenará en la dirección técnica Juan Carlos Alonso, designado para reemplazar al Gato Horacio Perdomo, que se alejó del club luego de la derrota del martes con Capitol.

Novedades ligueras

Mientras El Metro lentamente se acerca al final, los equipos de la LUB se siguen aprontando para el inicio del campeonato, que está previsto para el 25 de setiembre.

Esta semana se confirmó una noticia que, sin dudas, elevará el nivel de la próxima LUB: Esteban Batista volverá a jugar con la camiseta de Welcome, el club en el que se formó. Batista, de 33 años, actuó por última vez en el medio local en Trouville en 2004, cuando inició un larguísimo periplo internacional. Fue el primer uruguayo en jugar en la NBA, en Atlanta Hawks, y luego se desempeñó en clubes de Israel, España, Argentina, Turquía, China, Grecia e Italia. Batista actualmente está entrenando con la selección nacional y luego de la disputa de la AmeriCup, a fines de este mes, se integrará a los entrenamientos de Welcome, que en la LUB tendrá como coach a Javier Espíndola, que en El Metro está dirigiendo a 25 de Agosto.

Pero mientras la mayoría de los equipos se refuerzan, se confirmó que Larrañaga no participará en la próxima LUB. La noticia no es sorpresiva, ya que desde hace meses los dirigentes del club milrayitas tenían claro que por razones económicas les iba a ser muy complicado participar. En la noche del martes en la cuenta oficial de la institución en Facebook, se publicó un comunicado en el que se detallan las razones de la decisión. “Poder competir en la LUB supone una erogación que el club no está en condiciones de asumir en este momento, sería sencillamente hipotecar el futuro. Seguramente todos estemos de acuerdo en la ilusión de jugar al nivel más alto posible, pero si eso cuesta dejar al club en una situación económica insostenible, la responsabilidad es con los más de 100 botijas que disfrutan todos los días de convivir y crecer en las mejores condiciones que podemos brindarles”, se establece en el comunicado.

De esta manera, los clubes que participarán en la próxima LUB son 13: Hebraica y Macabi, Aguada, Goes, Defensor Sporting, Biguá, Bohemios, Trouville, Malvín, Olimpia, Welcome, Nacional, Urunday Universitario y Larre Borges.

Otra novedad que se confirmó en las últimas horas es que en la próxima LUB nuevamente se implementará el draft. Luego de que se dispute la ronda de permanencia y de que se definan los descensos, los ocho equipos que hayan avanzado a los play off podrán sumar una ficha nacional más para afrontar la fase decisiva del torneo. Para determinar el orden de los equipos para el draft no se tendrán en cuenta las posiciones de los clubes, sino que se decidirá mediante un sorteo.