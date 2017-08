Se confirmaron los convocados de la selección para las Eliminatorias

El cuerpo técnico de Uruguay, encabezado por el maestro Óscar Washington Tabárez, dio a conocer ayer la nómina de futbolistas convocados para los partidos que la selección celeste afrontará en la doble fecha de Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, con Argentina, el jueves de la semana que viene a las 20.00 en el estadio Centenario –con entradas agotadas–, y con Paraguay, el martes 5 de setiembre a las 21.00 en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Las principales novedades de la lista fueron la confirmación de las reservas de Mauricio Lemos y Federico Valverde y la citación de Gastón Pereiro, tres futbolistas que por primera vez integrarán la selección mayor. Los convocados, entonces, son los goleros Fernando Muslera (Galatasaray, Turquía), Martín Silva (Vasco da Gama, Brasil) y Martín Campaña (Independiente, Argentina); los defensas Diego Godín (Atlético de Madrid, España), Sebastián Coates (Sporting Lisboa, Portugal), José María Giménez (Atlético de Madrid, España), Maximiliano Pereira (Porto, Portugal), Gastón Silva (Independiente, Argentina), Martín Cáceres (Hellas Verona, Italia) y Mauricio Lemos (Las Palmas, España); los mediocampistas Mathías Corujo (Peñarol), Cristian Rodríguez (Peñarol), Nahitan Nández (Boca Juniors, Argentina), Egidio Arévalo Ríos (Racing, Argentina), Álvaro González (Nacional), Matías Vecino (Inter de Milan, Italia), Federico Valverde (Deportivo La Coruña, España), Carlos Sánchez (Monterrey, México), Diego Laxalt (Genoa, Italia) y Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders, Estados Unidos); y los delanteros Jonathan Urretaviscaya (Pachuca, México), Gastón Pereiro (PSV Eindhoven, Holanda), Cristhian Stuani (Girona, España), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain, Francia) y Diego Rolan (Bordeaux, Francia). Urretaviscaya no podrá estar presente en el partido con Argentina porque deberá cumplir un partido de sanción por la expulsión que recibió en Perú. Los entrenamientos con vistas al clásico con Argentina comenzarán a hacerse el lunes en el Complejo Uruguay Celeste.

Lemos y Pereiro vuelven a vestirse de celeste después de su participación con la sub 20 en 2015, en el Sudamericano de Uruguay y el Mundial de Nueva Zelanda. El Pajarito Federico Valverde, con la confirmación de su llegada a la mayor, es otro de los futbolistas del proceso Tabárez que comenzó en 2006, e hizo toda la escalera, desde las sub 15, pasando por la sub 17 y la sub 20 hasta llegar a la selección absoluta. El último antecedente de un futbolista que haya estado presente en todas las categorías fue el del salteño Gastón Silva.