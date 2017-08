Se jugaron algunos partidos pendientes en la C

El campeonato de la Segunda B Nacional, la vieja C, tuvo ayer de tarde la disputa de tres partidos pendientes de la 12ª etapa que se habían postergado el sábado por razones climáticas. El que aún no terminó fue el que Platense le iba ganando 1-0 a Parque del Plata el domingo, cuando se cayó un alambrado del estadio Obdulio Varela en el festejo de gol de los hinchas plateros, que ayer fueron a dar una mano para arreglarlo. El pico de este partido aún no fue fijado por las autoridades de la divisional, pero seguramente se juegue el miércoles que viene, después de la fecha 13, que se disputará de manera íntegra el domingo.

Ayer, jugando como local en la Bombonera, Basáñez derrotó a Uruguay Montevideo 3-0, con dos anotaciones de Dilan Ribero y una de Maximiliano Montero en contra. Mientras tanto, en el Parque Suero, Alto Perú consiguió su primer triunfo en el campeonato al derrotar 2-0 a Salus con goles de Gonzalo Medina y Gastón Rivero, y también ganó ayer Huracán Buceo, que superó 2-0 a Rocha con goles de Santiago García e Ithan Salvarrey.

Albion encabeza las posiciones con 26 puntos, seguido de cerca por Platense, que tiene 23 unidades y le resta jugar el pico pendiente, y Basáñez y Colón, que tienen los mismos puntos; Huracán Buceo llegó a 19; Bella Vista, Potencia y Uruguay Montevideo tienen 18; La Luz, 15; Parque del Plata, 14; Rocha y Salus, 10; Los Halcones, 7; Alto Perú, 4; y Artigas cierra las posiciones con 3 puntos.

La próxima etapa será la 13ª del Torneo Apertura y se jugará el domingo –Uruguay Montevideo tendrá fecha libre–. A las 11.00 Parque del Plata enfrentará al líder Albion en el estadio Obdulio Varela, y Potencia y Platense, uno de los escoltas, se medirán en el estadio José Nasazzi; a las 15.00 jugarán Rocha y Artigas en el estadio Mario Sobrero; y a las 15.30 se enfrentarán Los Halcones y Basáñez en el Obdulio Varela, Colón y Alto Perú en el Parque Suero, y Salus recibirá a La Luz en el Parque Salus.