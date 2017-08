Se jugó de manera parcial una nueva etapa de El Metro

Anoche Atenas podría haber salido campeón del campeonato de básquetbol de segunda división y podría haberse quedado con el primer ascenso a la Liga Uruguaya de Básquetbol si no fuera porque el partido que iba a jugar con Sayago en la calle Ariel y la vía fue suspendido de tarde por razones de seguridad. En un principio se habían habilitado 100 entradas para los parciales atenienses, pero luego se liberaron más –unas 300–, según las autoridades de El Metro, de manera no autorizada, por lo que la decisión se tomó rápidamente aduciendo que la seguridad estaba prevista sólo para 100 personas del equipo visitante. Todavía no se fijó una nueva fecha de disputa.

Los demás partidos de la etapa sí se disputaron. En la cancha de 25 de Agosto, Colón le ganó a Stockolmo 86-80; Miramar visitó a Marne en el barrio Bolívar y lo derrotó 91-85; Verdirrojo, como local en el Cerro, le ganó a Capitol 87-82; en la cancha de Tabaré, el indio del Parque Batlle perdió con el único escolta de Atenas, Cordón, 84-80; por último, Auriblanco, en la cancha de Capitol, derrotó a Unión Atlética 99-88. No hubo vuelta olímpica, pero la final por la clasificación a los play off por los dos ascensos restantes será vibrante.

Mañana volverá a haber actividad, ya que se jugarán dos encuentros que quedaron truncos en la séptima fecha de esta segunda rueda. Stockolmo y Auriblanco retomarán acciones en la cancha de los azules del Prado: restan 4.05 minutos para el final del segundo cuarto y los locatarios le ganan 36-22 al Auri; por otra parte, en la cancha de Miramar los monitos locatarios perdían con Sayago 40- 28 cuando el partido fue suspendido antes de que comenzara el segundo cuarto.

Corte y confección

La Federación Uruguaya de Basket-Ball comunicó ayer quiénes serán los 13 jugadores que seguirán entrenando con la selección de cara a la AmeriCup, que tendrá a Uruguay como organizador de una de las series, en el Palacio Peñarol –recibirá a Panamá, Estados Unidos y República Dominicana–. Emiliano Serres, alero de Tabaré, y Facundo Medina, ayuda base de Cordón, quedaron fuera de la lista de Marcelo Signorelli. Los 13 basquetbolistas que continúan practicando en el CEFUBB son Luciano Parodi (Weber Bahía, Argentina), Mauro Zubiaurre (Atenas), Bruno Fitipaldo (Avellino, Italia), Salvador Zanotta (Hebraica y Macabi), Juan Ducasse (Sunrise Christian, Estados Unidos), Jayson Granger (Anadolu Efes, Turquía), Sebastián Vázquez (Goes), Sebastián Izaguirre (Hebraica y Macabi), Hernando Cáceres (Trouville), Gonzalo Iglesias (Weber Bahía, Argentina), Kiril Wachsmann (Defensor Sporting), Esteban Batista (Welcome) y Nicolás Borsellino (Biguá). Los celestes viajarán a Salta, Argentina, para disputar un cuadangular con los locatarios (sábado a las 18.00), Brasil (domingo a las 18.00) y Colombia (lunes a las 19.00).