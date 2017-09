Dos partidos se juegan hoy en busca de zafar de jugar por la zona de descenso de El Metro

Esta noche a las 21.00 Auriblanco y Unión Atlética jugarán en la cancha de Larre Borges en el marco de la segunda fecha del triangular, en el que también participa Capitol, en busca de zafar de jugar por la zona de descenso de El Metro.

El viernes, en la jornada inicial de este triangular, Unión Atlética perdió con Capitol 81-78, por lo que, si los azulgranas caen nuevamente, esta noche deberán jugar una de las series de play out por el descenso ante Marne. Si en cambio esta noche gana Unión Atlética, el rival de Marne se decidirá en el último partido entre Auriblanco y Capitol, que está fijado para el miércoles. También hoy comenzará a disputarse la otra llave de play out entre Stockolmo y Cordón, que se enfrentarán a las 21.00 en la cancha de Aguada. Los dos equipos que pierdan las series de play out se enfrentarán en una última llave que definirá al único descendido a la Divisional Tercera de Ascenso.

Por otra parte, mañana comenzarán a disputarse las series de las que saldrán los últimos dos ascensos a la Liga Uruguaya.

Sayago y Tabaré jugarán a las 20.15 en la cancha de Welcome –por su mejor figuración en la temporada los sayaguenses arrancarán ganando la serie 1-0–, en tanto que también mañana a las 20.15 Cordón y Verdirrojo se las verán en la cancha de Tabaré. En este caso el equipo que arrancará arriba en la serie será Cordón.

Los segundos partidos de estas series se jugarán el viernes en canchas y horarios a confirmar.