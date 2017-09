El paro de los árbitros continúa y la reanudación del Clausura deberá esperar

Sigue sin haber certezas sobre cuándo se reanudará la disputa del Torneo Clausura de Primera División, así como todo el resto de los campeonatos que organiza la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Esto es así porque la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF), como es sabido, mantuvo la medida de paro que había aprobado luego de la agresión sufrida por dos de sus asociados –Carlos Roca y Anahí Fernández– durante el partido de la categoría sub 19 que disputaban Basáñez y Platense el sábado 23 de setiembre en el complejo deportivo de Central Español.

En el comunicado que emitieron al finalizar la asamblea, que tuvo lugar en la sede social de la gremial, ubicada al pie de la tribuna Colombes del estadio Centenario, los árbitros comunicaron que mantendrán la medida hasta que el tribunal competente de la AUF emita el fallo sobre los incidentes ocurridos en el encuentro.

De esta manera, en los próximos días la atención se centrará en la resolución de los árbitros, que se estima que no se conocerá antes del jueves de la semana que viene. Basáñez y Platense tienen tiempo hasta esta tarde para presentar sus descargos ante el tribunal. Luego, en los primeros días de la semana que viene tendrán lugar las audiencias, y recién después los integrantes del Tribunal de Disciplina de las divisiones formativas emitirán el fallo. Este, por otra parte, puede ser apelado por los clubes, lo que eventualmente podría extender algunos días más la resolución. Una vez que se defina la situación en el ámbito de la Justicia deportiva en la AUF, la gremial de árbitros –que se mantiene en sesión permanente– volverá a convocar a una asamblea para evaluar los pasos a seguir.

Ante esta situación, la Mesa Ejecutiva de Primera División no está en condiciones de fijar partidos mientras no se levante el paro de los árbitros. En un escenario muy optimista, y si los tiempos de resolución se aceleran, la disputa del Clausura podría retomarse el fin de semana del 7 y 8 de octubre con la realización de los partidos pendientes de la sexta fecha. En caso de que esto no ocurra, estos encuentros podrían jugarse a mediados de la semana siguiente –aproximadamente el miércoles 11 de octubre– y recién el fin de semana siguiente, el del 14 y 15 de octubre, tendría lugar la séptima fecha del certamen. En cualquier caso, toda la planificación elaborada con antelación se vio afectada, por lo que para poder finalizar las competencias cuando estaba previsto en el calendario original va a ser necesario disputar alguna fecha del Clausura entre semana.

En el micromundo dirigencial futbolero local, la decisión de los árbitros de continuar con el paro generó algunas molestias, básicamente en el entendido de que con su medida pretenden presionar al tribunal de la AUF para que sancione con dureza a los clubes involucrados en el incidente que generó el inicio del conflicto. Los árbitros, por su parte, están firmes en su postura de generar mejores condiciones de trabajo para todos sus asociados, particularmente para aquellos que se desempeñan en las categorías juveniles, que son quienes están más expuestos a situaciones de violencia por las escasas medidas de seguridad que existen en esta clase de partidos.

El mayor control de los asistentes a los partidos de juveniles y la modificación del Código Disciplinario que amplía el espectro de las sanciones, son los dos puntos en los que se comprometió en avanzar el Consejo Ejecutivo de la AUF luego del encuentro que mantuvo con la gremial de árbitros, y si bien estas son iniciativas concretas, necesitan algún tiempo para poder implementarse.

En el medio de la situación se encuentran los jugadores y los cuerpos técnicos de todos los equipos, que siguen trabajando con normalidad pero sin tener la certeza de cuándo tendrán que volver a las competencias.