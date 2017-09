Esta noche Uruguay visita a Paraguay en Asunción

Hoy a las 21.00, uruguayos y paraguayos se enfrentarán en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, por la 16ª fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. La selección viajó ayer de tarde a tierras guaraníes. Luego de arribar, el grupo quedó concentrado en el hotel Bourbon, en la ciudad de Luque, en las afueras de Asunción. Esta noche, con el arbitraje del brasileño Sandro Ricci –recordado por la expulsión a Edinson Cavani en la Copa América de Chile en 2015–, la celeste buscará un resultado que lo arrime al Mundial y lo deje bien parado de cara a las dos últimas etapas que se celebrarán en octubre, en las que enfrentará a Venezuela como visitante y a Bolivia como local en el estadio Centenario.

Paraguay viene de ganarle de manera contundente 3-0 a Chile en Santiago. Ese resultado inesperado cambió el ánimo general de los albirrojos, que si hoy logran una victoria quedarán en carrera hacia Rusia. Para esta noche son 25 los futbolistas que están a la orden del Maestro Óscar Washington Tabárez. El único convocado que quedó fuera de la nómina es Álvaro Tata González, que fue descartado porque recibió su segunda amarilla en el partido con Argentina.

Como es habitual, el equipo titular no está confirmado, pero en el ensayo táctico que la selección hizo el domingo de mañana en el Complejo Uruguay Celeste se vio una formación que seguramente será la que comience jugando hoy en el Defensores del Chaco. Fernando Muslera estará en el arco; Maximiliano Pereira volverá a jugar en el lateral derecho, José María Giménez y Diego Godín repetirán en la zaga central y Martín Cáceres pasará de la derecha a la izquierda –Gastón Silva quedará fuera del equipo–; en la mitad de la cancha, el fernandino Nahitan Nández jugará por el sector derecho, por la zurda irá el Cebolla Cristian Rodríguez y los volantes centrales serán Matías Vecino y el juvenil Federico Valverde, quien reemplazará al suspendido Tata González. Si el ingreso del Pajarito efectivamente se confirma, sería su debut en la selección mayor, completando la escalera en todas las selecciones: la sub 15, la sub 17, la sub 20 y la absoluta. Siguiendo con la formación celeste, en la ofensiva no habrá sorpresas y jugarán de arranque los salteños Luis Suárez y Edinson Cavani.

¡Néike!

La Asociación Paraguaya de Fútbol comunicó ayer que la albirroja recibirá a Uruguay a estadio lleno. La venta de localidades para el partido de esta noche venía lenta, pero luego del triunfo sobre Chile la afición paraguaya se entusiasmó y las entradas se agotaron en las primeras horas de la tarde de ayer.

La duda principal del equipo dirigido por Francisco Chiqui Arce es si juega Víctor Cáceres desde el arranque; el volante de Cerro Porteño fue la figura en la victoria de su equipo el jueves. Si Cáceres no entra, el equipo posiblemente forme de esta manera: Antony Silva (Cerro Porteño) en el arco; una línea de cuatro en la defensa con Jorge Moreira (River Plate, Argentina), Gustavo Gómez (Milan, Italia), Paulo da Silva (Libertad) y Junior Alonso (Lille, Francia); la mitad de la cancha estará poblada con Derlis González (Dinamo de Kiev, Ucrania), Rodrigo Rojas (Cerro Porteño), Cristian Riveros (Olimpia) y Óscar Romero (Alavés, España); mientras que adelante jugarán Miguel Almirón (Atlanta United, Estados Unidos) y Cecilio Domínguez (América, México). Lucas Barrios (Grêmio, Brasil) podría tener una chance de entrar en el ataque por Domínguez, mientras que Richard Ortiz (Olimpia) es otra opción de cambio en el mediocampo.