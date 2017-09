Este fin de semana se disputarán los clásicos de divisionales juveniles entre Nacional y Peñarol

El fin de semana se disputarán los clásicos entre Nacional y Peñarol correspondientes al fútbol juvenil de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Una particularidad es que los encuentros que se jugarán el sábado se harán en el estadio Centenario. A las 9.00 comenzará a jugarse el clásico de la categoría sub 19, a las 11.00 irá el juego de la sub 17 y a las 13.00 se enfrentarán los chiquilines de la categoría sub 16.

El domingo los partidos de los más chicos se jugarán en el estadio José Nasazzi. Los sub 15 se enfrentarán a las 9.00 y los sub 14 a las 11.00. Lamentablemente y tal como viene sucediendo desde hace algunos años en los clásicos de juveniles, la entrada no será libre, sino que estará restringida a una lista de personas que podrán ingresar autorizadas por los clubes.