Los árbitros y el Ejecutivo de la AUF se reunieron ayer para analizar los pasos a seguir tras la suspensión del fútbol

Los principales dirigentes de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF) se reunieron en las primeras horas de la noche de ayer con los miembros del Consejo del Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol tras las agresiones que sufrieron los árbitros Anahí Fernández y Carlos Roca en el partido que protagonizaban las categorías sub 19 de Platense y Basáñez, el sábado de mañana en el complejo de Central Español.

El objetivo de los árbitros es que se modifique el Código de Penas vigente y se comience a trabajar de manera más potente dentro del deporte uruguayo en la formación de deportistas jóvenes y sus familias. El presidente de AUDAF, Marcelo de León, que además se desempeña como árbitro asistente en Primera División, contó ayer en el programa Tirando paredes, de la radio 1010, que haber tomado la decisión de suspender la actividad futbolera del domingo encendió la “alarma pública y ha acelerado el proceso judicial”. La idea de la gremial arbitral es que se lleven a cabo cambios a fondo y no que los jueces vayan “más o menos seguros a trabajar”, sostuvo De León.

Tras la reunión de ayer en la Asociación Uruguaya de Fútbol, los socios de AUDAF se reunirán mañana de noche y, en virtud de la decisión que tomen –levantar la medida de paro o no– se comenzará a reprogramar la actividad del fútbol de la AUF, siendo una alternativa más que posible que los torneos de todas las categorías se reanuden durante el fin de semana.

Antes de que tuviera lugar esta reunión en la AUF, en la mañana, varios fueron los implicados que fueron a declarar al Juzgado de 16º Turno en la Ciudad Vieja de Montevideo, porque con las horas se fueron sumando elementos que agregaron nuevos giros a la cuestión.

Además de los graves incidentes, en los que fueron lesionados los dos árbitros, también se supo que Platense utilizó en la cancha el nombre de un futbolista que no es parte del club. Desde hace años. Se trata de Fernando Nasso, de 19 años, que desde hace seis no juega en la institución, pero en el formulario del partido aparecía inscripto con la camiseta número 7. Sin embargo, Nasso ni siquiera se encontraba en el país, porque según su madre estaba de viaje de egresados en Camboriú: “Fueron a buscarlo ayer [domingo] para detenerlo por agresiones a una jueza. Yo no estaba ni enterada. Mi hijo no juega ni practica en Platense”, dijo a la radio Sport 890. “Mi hijo ya hizo la denuncia porque están utilizando su identidad para algo que no está bien. Él estaba en la casa de la novia y le dijeron que tenía que presentarse hoy [ayer]”, agregó la mamá de Nasso, que contó que su hijo “comenzó a jugar y como empezó a bajar las notas en el liceo, le dije que no; que primero los estudios. Dejó de jugar y nunca más lo llamaron”.

En total son seis personas las que permanecen detenidas en el marco de las investigaciones del caso, aunque por ahora no ha habido procesamientos.

Se dijo

Basáñez, el otro equipo que participó en los líos luego de la suspensión del partido, ya había comunicado el domingo, mediante su dirigencia, que resolvió expulsar del club al jugador involucrado en las agresiones al árbitro Carlos Rocca.

En el comunicado, el club sangre y luto recordó que unos meses atrás ya habían decidido sacar del club a tres futbolistas que agredieron a un dirigente. El entrenador de la categoría sub 19 del Basa, Rodolfo Barboza, habló ayer con Sport 890 e hizo hincapié en esa situación: “Se echó a tres jugadores por un problema interno. Hay que dejar todo adentro de la cancha pero afuera es otra cosa, la política de Basáñez es el orden”, aseguró. Además, se extendió en el raconto de los hechos, ya que según él los vio de primera mano. Barboza intentó de algún modo defender al jugador de Basáñez que el club expulsó, y según el director técnico la situación será analizada por los dirigentes por el hecho de que el futbolista corrió hasta el lugar para defender a su padre y no para golpear a Roca, que estaba en la tribuna y “no agredió a nadie sino que se defendió de las agresiones”. “El árbitro intenta por todos los medios calmarlos, se defendió de los golpes y varios de los parciales comienzan a darle golpes de puño”, agregó. “Lo golpearon en el piso entre varios y ahí llegó la guardia privada, que más o menos intentó frenar”, dijo sobre la situación con Roca.

Con el paso de las horas, además, se siguen agregando elementos al puzle para terminar de configurar lo que realmente pasó en la mañana del sábado en el complejo de Central Español. Si bien inicialmente se informó que uno de los detonantes del problema fue un niño de ocho años que estaba lanzando piedras hacia la cancha, en la tarde de ayer Televisión Nacional contó que el niño al que hacían referencia no tiene ocho años sino 15 y es colaborador de Platense.

Por otra parte, e intentando mitigar las sanciones que sin duda le corresponderán, la dirigencia de Platense tomó ayer la decisión de retirar la categoría sub 19 del torneo y destituir al cuerpo técnico.