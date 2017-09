Los partidos suspendidos de ayer fueron fijados para mañana a las 16.00

La cuarta fecha del Torneo Clausura terminará de disputarse mañana, según lo que fijó la Mesa Ejecutiva de Primera División. Ayer, el pésimo estado del tiempo encendió las alarmas de una posible suspensión sobre el mediodía, pero finalmente las decisiones de no jugar fueron tomadas por los árbitros en los distintos escenarios. Primera en Colonia, donde iban a jugar el Plaza local y Fénix, que lo harán mañana a las 16.00 en el estadio Alberto Suppici. En el estadio Luis Tróccoli, donde iban a jugar Cerro y Sud América, la cancha no estaba nada bien, por lo que, poco antes de llegar al escenario, el árbitro Óscar Rojas tomó la determinación de suspender el partido. Un poco más duro fue el suspenso en el Parque Federico Saroldi, donde iban a jugar River Plate y Nacional. Visto desde la tribuna, el campo de juego darsenero lucía espectacular, pero de cerca la cosa era diferente: había charcos grandes en varios sectores y con la lluvia, que no paraba de caer, la situación no iba a mejorar, por lo que 45 minutos antes del inicio del juego el árbitro Andrés Cunha comunicó que el juego no se disputaría.

Este partido, al igual que el resto, fue reprogramado para mañana a las 16.00, pero el arbitraje no correrá por cuenta de Cunha, porque fue designado para dirigir el duelo por la Copa Sudamericana entre los argentinos Independiente y Atlético Tucumán, que se jugará en Avellaneda. Quien pitará en el juego entre darseneros y tricolores será Gustavo Tejera, quien ayer iba a desempeñarse como cuarto árbitro. El otro suspendido de ayer fue el partido que iban a jugar Racing y Boston River en el Parque Osvaldo Roberto de Sayago. En este caso se llegó a un extremo, ya que los jugadores salieron a la cancha ya prontos para jugar, pero recién ahí, poco antes de las 16.00, Jonathan Fuentes decidió la suspensión.