Lucha de egos en el PSG

Edinson Cavani negó tener mala relación con Neymar, de quien es compañero en Paris Saint-Germain, tras una peculiar situación que se produjo el domingo en la victoria del equipo parisino sobre Lyon 2-0.

Cuando el partido estaba 1-0 –el gol fue en contra después de una buena maniobra de Cavani– sancionaron un penal para el PSG y el uruguayo y Neymar discutieron algunos segundos antes del disparo, que finalmente tiró Cavani y fue atajado por el arquero de Lyon.

Pero ese no fue el único cruce que tuvo Cavani con sus compañeros durante el partido jugado en el Parque de los Príncipes: un rato antes, el brasileño Dani Alves no le quiso entregar la pelota a Cavani para un tiro libre, y se la dio a Neymar, quien se terminó haciendo cargo de la falta. De todas maneras, el delantero uruguayo le restó importancia a la situación. En diálogo con el programa Gol de medianoche, que emite Radio Universal, Cavani dijo: “No sé por qué crean todas esas historias. La verdad, creo que a veces son cuestiones normales, cosas que pasan en el fútbol. [...] Es una historia de la que me he enterado ahora, hablando con mi hermano de que la gente habla de que Cavani no deja patear los penales o que hay un problema con Neymar. La verdad es que no hay problema ninguno”.

Pero más allá de lo que dijo el delantero uruguayo, el diario deportivo francés L’Equipe publicó ayer una nota en la que se afirma que el problema entre Cavani y Neymar siguió en el vestuario y que tuvieron que ser separados por el zaguero brasileño Thiago Silva. Según el mismo medio, directivos del equipo parisino consideran que el tema de la supuesta lucha de egos no está siendo bien manejado por el director técnico vasco Unai Emery, y piensan encarar el tema directamente con los jugadores.

Paris Saint-Germain lidera en solitario las posiciones del torneo francés con 18 unidades tras haber ganado todos sus partidos. Su próximo partido será la visita a Montpellier, el sábado.