Sayago volvió a la Liga Uruguaya de Básquetbol

Anoche, en la cancha de Welcome, Sayago derrotó a Tabaré y volvió al básquetbol de primera división. El Saya logró el objetivo del ascenso y se quedó con ese segundo cupo de El Metro; Atenas fue campeón ya hace tiempo y fue el primer equipo en volver a la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB). Ayer, en el cuarto punto de la serie que los enfrentaba a Tabaré, los de la calle Ariel y la vía liquidaron una de las series del play off por el ascenso, se pusieron 3-1 y jugarán la liga en la próxima temporada, desde 2018, una vez que finalice la que empieza en unos días. El triunfo del equipo dirigido técnicamente por José Luis Alonso se cimentó desde el inicio de la noche, con un parcial de 21-11 en el primer cuarto. En el segundo chico Tabaré reaccionó y emparejó las acciones, pero la diferencia era de varias unidades y se extendió hasta el tercer cuarto, a pesar de que el indio del Parque Batlle estuvo bien cerca, a cuatro, con una gran reacción de Santiago de Gouveia que se puso el equipo al hombro, pero una falta antideportiva y un doble técnico a Agustín Cabillón que le valió la descalificación le complicó la noche al equipo de Carlos Barrios, que vio cómo Sayago se le iba otra vez. Pero los grises no estaban dispuestos a bajar los brazos, y volvieron a ponerse en partido –o partidazo, a esa altura– en el Parque Rodó.

El final fue el más esperado por Sayago, que se quedó con la victoria 77-66 y un barrio entero pasó la noche de fiesta. Paul Harrison fue el goleador de los ganadores, con 18 puntos; además, bajó 11 rebotes y dio cinco asistencias.

En el otro partido de la noche, jugado en el gimnasio de Tabaré, Verdirrojo tuvo una gran noche y le ganó a Cordón en un partido en el que fue dominante absoluto hasta el último cuarto. El final fue espectacular, porque los cordonenses no se la querían llevar de arriba: llegaron a perder por 21 y hasta pasaron en el marcador cuando quedaba muy poco tiempo. Fue infartante. Con el triunfo 85-82, el equipo de la villa del Cerro dejó la serie empatada 2-2 y les cortó la chance de subir a la LUB a los albicelestes, que estaban preparados para la vuelta. La finalísima es el viernes.

En la parte baja de El Metro, Auriblanco se aseguró la permanencia el lunes, tras ganarle a Marne 86-65. Este último definirá con Colón qué equipo bajará a la Divisional Tercera de Ascenso y cuál se quedará en segunda para la próxima temporada. La serie es al mejor de tres partidos y Colón tiene ventaja de 1-0; el primer encuentro se jugará el viernes a las 20.15.