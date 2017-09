Triunfo de la celeste femenina en Buenos Aires

La selección mayor uruguaya venció 2-0 a la selección de Argentina en un amistoso internacional disputado ayer en Buenos Aires, en el denominado Predio Julio Humberto Grondona, perteneciente a la Asociación del Fútbol Argentino. La ágil delantera Catherin Berni abrió el marcador a los 44 minutos del primer tiempo, tras una asistencia de Sabrina Soravilla. El segundo tanto llegó en el complemento, a los 83 minutos por intermedio de Valeria Colman, quien había ingresado pocos minutos antes. Las dirigidas por Ariel Longo jugaron su tercer partido amistoso de preparación para la Copa América, que se desarrollará en abril del año que viene en Chile. Esta es la primera victoria, ya que antes habían empatado 1-1 con una selección universitaria alemana y habían perdido 3-0 con la selección mayor de Argentina, encuentro disputado en agosto en el estadio Luis Franzini.

En el encuentro de ayer no jugó ninguna de las futbolistas que integraron el plantel albiceleste que viajó a Uruguay el 30 de agosto, ya que están haciendo un paro de actividades en tanto no les han pagado los viáticos prometidos. Según lo informado por el sitio web de la AUF, el conjunto argentino ayer estuvo integrado por futbolistas de la categoría sub 20.

Las titulares celestes –ayer de blanco– fueron Sofía Olivera, Daiana Farías, Pierina Montenegro (87’ Virginia Camaño), Stephanie Tregartten (69’ Valeria Colman), María Silvia González (38’ Micaela Fitipaldi), Sabrina Soravilla, Ximena Velazco (c), Giovanna Yun, Jemina Rolfo, Catherin Berni (83’ Agustina González), María Paz Vila (67’ Lorena Graña y, luego, 74’ Flavia Castel).