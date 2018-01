Agustín Canobbio se convirtió en nuevo jugador de Peñarol

Como Giovanni González hace unos días, Agustín Canobbio se puso ayer la ropa de entrenamiento aurinegra para comenzar los trabajos de pretemporada en la ciudad de Colonia. ¿Pero qué tienen en común el lateral y el delantero? Que en los años 90 sus padres, Juan y Osvaldo, compartieron equipo, más precisamente la delantera, pero de Nacional. Repasemos primero la historia de los papás antes de pasar a hablar del presente y de sus hijos. Osvaldo Terminator Canobbio se formó en River Plate y pasó a Nacional en 1994, club en el que jugaría en esa temporada y en la siguiente, en 1995. Luego, su carrera sería larguísima y en su largo periplo vistió las camisetas de Newell’s, Deportivo Español, Talleres, Racing y Huracán en Argentina; Cobreloa en Chile, Yunnan Hongta en China; River Plate de Uruguay en un nuevo pasaje de dos años; Olimpia de Honduras; y terminó su carrera en Liverpool, Cerro Largo, Juventud y Fénix, club en el que debutó su hijo Agustín en 2016. Agustín Canobbio jugó también en la selección uruguaya sub 17 y en la sub 20 que consiguió el título sudamericano en Ecuador, en febrero de 2017. Luego disputó el Mundial de la categoría en Corea del Sur, el año pasado. El chiquilín, reconocido manya, se presentó ayer a trabajar en Colonia del Sacramento con su nuevo equipo, bajo las órdenes de Leonardo Ramos. El sábado a las 9.00 Peñarol jugará su primer amistoso con la selección de Colonia en el estadio Alberto Suppici.

El otro caso es el de Giovanni, lateral-volante por la derecha de 23 años que viene de hacer una muy buena temporada en River Plate. González jugó 36 de los 37 partidos que disputó la dársena el año pasado y marcó tres goles –el partido que no jugó fue por acumulación de cinco amarillas–. Es hijo de Juan Antonio, el Juanchi, que surgió en los primeros años de la década del 90 en Basáñez con gran éxito, hecho que le dio la oportunidad de defender a Nacional entre 1994 y 1997. En los Campeonatos Uruguayos de 1995 y 1996 fue el goleador del año y, a fines de 1997, fue transferido a Oviedo de España –luego jugó en Atlético de Madrid y Granada, y volvió a Uruguay para defender los colores de Fénix, Cerro y River Plate–.

Siguiendo con la actualidad de Peñarol, se espera por la vuelta de Lucas Viatri, que sigue recuperándose de la lesión en el ojo que sufrió como consecuencia de un accidente con fuegos artificiales. Además, se espera por la llegada del delantero ecuatoriano Fidel Martínez, que todavía no fue confirmada, y por el zaguero Guillermo Padula, de Plaza Colonia, que estaba cerca de convertirse en jugador carbonero, pero tras la reunión del martes entre la gente de Plaza, Peñarol y su representante, Mario Barilko, se trancó. El Pacha dijo en Tirando paredes: “No fue una reunión buena, [sino una] con presión. Entiendo a la gente de Plaza, que quiere que vaya a Peñarol, pero la familia quiere saber las condiciones. No es un tema de ir a firmar el contrato y listo”.

Un nuevo comienzo

El fin de semana del sábado 3 y domingo 4 de febrero dará comienzo un nuevo Campeonato Uruguayo con la disputa del Torneo Apertura. El sorteo del fixture de la temporada se llevará a cabo en la sede de Atenas, en San Carlos, el 28 de enero. Precisamente, los negros carolinos, único equipo del interior del país en Primera División, se armaron muy bien para su vuelta a la A. A las llegadas del argentino Pablo Migliore, Federico Ramos y Jordan Mosquera se les suma la vuelta al club de un viejo conocido: Mateo Fígoli. Además, el club de San Carlos anunció las contrataciones del lateral duraznense Andrés Rodales y del zaguero juvenil de Liverpool Maximiliano Pereyra.

Todos los equipos comenzaron a trabajar. Es el caso de Rampla Juniors, que sumará a su delantera al Toro Julián Lalinde, que vuelve a los picapiedras tras varios años. Defensor Sporting, que ya no tiene a Andrés Lamas en su equipo, sumó al Teto Ernesto Goñi y va por un delantero. Eduardo Acevedo apunta al melense Mauricio Affonso, pero su salida de Atlético Tucumán no es fácil; la otra opción es Germán Rivero, el argentino que fue campeón con Plaza Colonia en el Clausura 2016. Racing, que tiene como nuevo entrenador al Yaya Rodrigo López, que recientemente dejó la actividad profesional para ponerse el buzo de DT, incorporó a Gonzalo Nano Ramos –proveniente de Fénix–, Fernando López y Damián Malrechauffe. Guillermo de Amores, ex golero de Liverpool, se despidió de la institución negriazul en sus redes sociales y ya entrena con su nuevo equipo, Boston River. En su lugar volvió al club, para defender la camiseta de Belvedere, Matías Fidel Castro, que estaba en Unión de Santa Fe, en Argentina. Cerro le renovó el contrato al segundo goleador de la temporada, Maureen Franco, y sumó al golero Danilo Lerda, al defensa Rodrigo Chuky Rojo –debutó en primera en Rampla– y al volante Matías Duffard. Montevideo Wanderers, con Eduardo Espinel como entrenador, contrató a Joaquín Noy. El Nacional de Alexander Medina sigue buscando un delantero; se habló mucho, pero por ahora no hay novedades. Lo que sí se confirmó es la salida de Rodrigo Aguirre, que pasará a jugar en la Major League Soccer de Estados Unidos, en Los Angeles Galaxy. Los tricolores disputarán su primer amistoso del año con Rampla Juniors, el sábado en Los Céspedes.