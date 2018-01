Arranca la 10ª fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Con un juego pendiente –el Goes-Welcome que se postergó para el sábado tras los incidentes contra los trabajadores de Tenfield– y a la espera de que en los escritorios se dé como ganador a Hebraica y Macabi contra Larre Borges –encuentro truncado porque alguien tiró una piedra desde el exterior–, la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) comienza su etapa más determinante: las últimas cuatro fechas que definirán qué clubes pelearán por el título, cuáles lo harán por la Permanencia y quiénes descenderán.

Dos de los partidos de hoy comenzarán a las 20.30. En cancha de Trouville, el rojo de Pocitos recibirá a Goes. Será un partido parejo. El misionero viene en alza y, de ganar, alcanzará la línea de Trouville y acrecentará sus posibilidades de entrar entre los ocho mejores. La T, por su parte, no puede dejar pasar la chance de ganarle a uno de aquellos con los que peleará el estar arriba o abajo. El otro partido será Welcome-Biguá en la cancha de la W. El local está tranquilo porque su actuación en el Apertura le aseguró un puesto en la siguiente fase. Tal vez sí le preocupa el Clausura porque no encuentra su mejor nivel. Biguá, en cambio, deberá hacer un sprint final con más victorias que derrotas si no quiere luchar por no descender.

El último partido de la noche va un poco más tarde, a las 21.15. Será televisado y lo jugarán Hebraica y Malvín. Es, sin dudas, el partido de la fecha. Ambos están con buenas chances de clasificar arriba, están desarrollando buenos rendimientos tanto en defensa como en ataque y, por si fuera poco, tienen puntos para seguir en las posiciones de vanguardia, por lo que sería una sorpresa que no se clasificaran a la ronda por el título.

Un poco más

Los encuentros de mañana comenzarán a las 20.30. Bohemios, al borde del descenso, recibirá a Aguada en Pocitos. Al albimarrón sólo le sirve ganar para seguir manteniendo aspiraciones de permanecer en la categoría. Aguada, aunque cayó con Hebraica el fin de semana, es serio candidato al título y, por el momento que está atravesando, favorito para quedarse con el punto.

En la cancha de Unión Atlética, como viene ocurriendo en el torneo, Nacional será local con Larre Borges. Si bien los tricolores han jugado mejor y son los favoritos en la previa, el partido se presume parejo y disputado por varias razones, pero sobre todo por una: Larre Borges necesita puntos y no dará nada por perdido.

Por último, en la cúpula de Colón, Olimpia se medirá con Urunday Universitario. Es claro favorito el estudioso, aunque las alas rojas son fuertes como local. Además, es necesario tener en cuenta que son dos de los mejores equipos en la segunda parte del año. La diferencia es que, mientras Urunday está prácticamente adentro, Olimpia debe seguir remando puntos para colarse en la parte de arriba de la segunda fase de la LUB.