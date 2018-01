Comenzó a entrenar la selección mayor femenina y reanudó la sub 17

La Confederación Sudamericana de Fútbol tuvo la mala idea de acumular sus tres torneos de selecciones femeninas en sólo cuatro meses, los cuatro primeros de este año. El Sudamericano sub 20 se está disputando este mes, el sub 17 se jugará en Argentina entre el 7 y el 24 de marzo y, finalmente, la Copa América tendrá como sedes las ciudades chilenas de Coquimbo, La Serena y Ovalle y se desarrollará desde el 4 hasta el 22 de abril.

Aunque los torneos sub 17 y sub 20 se llevan a cabo cada dos años y el absoluto, el que no tiene límite de edad, cada cuatro, se ha tomado esta decisión tan poco inteligente de juntarlos en un período de tiempo breve. Es entendible que los tres torneos son clasificatorios para las respectivas Copas del Mundo, y las fechas de los Sudamericanos clasificatorios deben armonizarse con las de los Mundiales. En tal sentido, los dos campeonatos juveniles tenían que disputarse en el primer semestre de 2018, porque la Copa del Mundo sub 17 está planificada para que dé comienzo el 13 de noviembre, justamente en Uruguay, y la Copa Mundial sub 20 está proyectada para jugarse en Francia entre el 5 y el 24 de agosto. No obstante, no había ninguna necesidad de adelantar tanto la clasificatoria principal, la de la categoría absoluta, ya que la Copa del Mundo se disputará del 7 de junio al 7 de julio de 2019, también en Francia.

Una selección mayor muy juvenil

En ese contexto, esta semana comenzó la preparación de la selección absoluta uruguaya con entrenamientos el lunes, el martes y el miércoles en el complejo Uruguay Celeste. Este primer microciclo estuvo a cargo de la coentrenadora Graciela Barboza, ex jugadora de la selección, que en la temporada pasada entrenó las divisiones juveniles de Peñarol. Lo hizo ante la ausencia del entrenador principal Ariel Longo, quien estaba dirigiendo a la selección sub 20 en el Sudamericano de Ecuador.

Las jugadoras convocadas fueron 26, y llamó la atención que en ese listado hubiera seis jugadoras sub 20 que no fueron al Sudamericano de su categoría: las defensas Lucía Meyer (Nacional), Martina Duque (Liverpool) y Alexia da Silva (Peñarol), y las delanteras Melisa Molina (Nacional), Sofía Gamio (Liverpool) y Romina Girbau (San Jacinto). Es de suponer que si tienen virtudes para estar en una selección absoluta –lo que no se pone en duda– deberían haber estado fortaleciendo a la sub 20. Otra cuestión llamativa es que casi un tercio de las convocadas –ocho en 26– son de Nacional, equipo que no estuvo en los dos primeros puestos de la temporada 2017: aparte de Meyer y Molina, las defensas Valeria Colman y Romina Soravilla, las volantes Ximena Velazco y Sabrina Soravilla, y las atacantes Paz Vila y Adriana Castillo.

De Peñarol, el campeón de 2017, fueron citadas siete jugadoras, incluida la ya nombrada Da Silva: la golera Sofía Olivera, las defensas Lorena Graña y Shirley Gómez, las volantes Carolina Rodríguez y Jemina Rolfo, y la delantera Lourdes Viana. Las restantes jugadoras que fueron convocadas para comenzar un proceso de preparación que culminará dos meses y medio después con la Copa América de Chile son la golera Romina Chappe (Colón); las defensas Virginia Camaño (Liverpool), Pierina Montenegro (Canelones) y Stephanie Tregartten (Unión de Paysandú); las mediocampistas Lorena González (Colón), Giovanna Yun (River Plate) y Silvia González (Nacional de Florida), y la delantera Catherin Berni (Colón).

Y también la sub 17

Al mismo tiempo que las mayores, fueron citadas 21 jugadoras sub 17 para reanudar los entrenamientos para la Copa del Mundo que se jugará en Uruguay y con el objetivo intermedio del Sudamericano de Argentina. También bajo la responsabilidad de Barboza y un equipo de colaboradores, las juveniles practicaron con las mayores, con las que trabajaron en conjunto en las entradas en calor y en la práctica de fútbol, al tiempo que hicieron ejercicios separados, en dos canchas distintas, en el resto.

En esta ocasión no fueron tenidas en cuenta, por estar en Ecuador o de regreso de allí, las nueve sub 17 que integraron la delegación sub 20 que disputó el Sudamericano. Las otras novedades de esta citación fueron la vuelta al plantel de la delantera maragata Fernanda Díaz, ya recuperada de una lesión que la había marginado por varios meses; la delantera Josefina Villa Shaw, quien llegó desde el exterior y se fichó en Peñarol; y la convocatoria de la volante de Liverpool Nikol Laurnaga.