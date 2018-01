Comenzó una nueva etapa de la LUB

La Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) abrió anoche una nueva fecha, la 11ª del Torneo Clausura, con cuatro encuentros. En la cancha de Malvín, el local derrotó a Bohemios 100-74, resultado que le permitió alcanzar el primer lugar de la tabla general; Larre Borges, en su cancha del barrio de la Unión, le ganó a Olimpia 94-80; Aguada, como local en la cancha de Sayago, recibió a Trouville, y los rojos de Pocitos se quedaron con la victoria por 80-78 y Biguá y Hebraica y Macabi se enfrentaron en Villa Biarritz, con triunfo para los locatarios 81-79.

La etapa se complementa hoy a las 20.30. En Plaza de las Misiones, Goes recibirá a Nacional, mientras que Defensor Sporting será local de Welcome, casualmente, en la cancha de la W, donde Sporting hace de local –este encuentro será televisado por VTV–. En el partido entre goenses y tricolores no podrá asistir público visitante.

Después de que se cierre esta fecha, no habrá LUB hasta la semana que viene, entre el viernes 9 de febrero y el lunes 12, con la disputa de las últimas dos etapas del Clausura. En el medio, Hebraica y Macabi disputará la Liga de las Américas desde el viernes hasta el domingo, a pesar de que los macabeos amenazaron con no presentarse porque no les habilitaban uno de sus refuerzos, Ricardo Glenn, que juega para Biguá. Finalmente, el tema se solucionó y el equipo de la calle Camacuá viajará a Corrientes con tres extranjeros y jugará en la serie con el local Regatas, Estudiantes de Concordia, también de Argentina, y Leones de Ponce de Puerto Rico, el vicecampeón de la Liga Sudamericana.