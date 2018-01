Con dos partidos, hoy comienza el campeonato de selecciones del interior

Esta noche comenzará a disputarse la Copa Nacional de Selecciones de la Organización del Fútbol del Interior. En todos los rincones de Uruguay, 29 selecciones de ciudades, pueblos y localidades empiezan a gozar y soñar con ser campeones: es la fiesta del pueblo, el calor que te abraza, acompañados del aroma a humedad, el humo de los chorizos y los gritos de gol que se transforman en el día soñado. Las noches de verano llegaron para quedarse y hasta abril el campeonato del interior verá cómo la pelota pica por todas las canchas. Los encargados de abrir la competencia esta noche serán Paso de los Toros, Flores, Durazno y Sarandí del Yi. Esta edición del torneo llevará dos nombres oficiales: “100 años de la Liga Minuana de Fútbol de Lavalleja” y “100 años de la Liga Regional de Fútbol de Batlle y Ordóñez-Nico Pérez”.

La selección de Canelones defenderá el título que consiguió en abril del año pasado. El torneo, como es habitual, comenzará con la disputa de los campeonatos regionales, de los que surgirán los clasificados a la fase final. No obstante, podríamos decir que el campeonato ya empezó a jugarse con los departamentales que clasificaron a algunas selecciones a los regionales, que serán el Norte Litoral, el Centro Oeste –el viejo Sur– y el Centro Este. El regional Norte Litoral se dividirá en tres series. El grupo A lo integran Rivera, Artigas, Bella Unión y Tacuarembó; en la serie B se medirán Salto, Liga de las Colonias Agrarias de Salto y Paysandú; por último, en la C entraron Mercedes, Nueva Palmira y Young. El campeón defensor del Litoral de 2017 es Tacuarembó. El regional Centro Oeste contará con dos series. En la A estarán las selecciones de Colonia, San José, Ecilda Paullier y Canelones, el vigente campeón; en la serie B se enfrentarán Florida, Durazno, Paso de los Toros, Sarandí del Yi y Flores. El Este estará dividido en tres series. El grupo A lo integran Canelones del Este, Minas, Maldonado y Zona Oeste de Maldonado; en la serie B se encuentran Treinta y Tres, Rocha y Melo; y en el grupo C se medirán Batlle y Ordóñez, Chuy y Cerro Chato.

Pelota al sur

Hoy, a las 22.00, comenzará la acción en el grupo B del regional Sur. En el estadio Omar Odriozola de Paso de los Toros la amarilla local recibirá a la selección de Flores. El equipo de Paso de los Toros tendrá en la cancha al eterno goleador isabelino Aldo Díaz, quien el mes pasado dejó el fútbol profesional luego de salvarse del descenso con Tacuarembó, en el torneo de la B de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). El mensajero del gol charló con la diaria sobre lo que espera de este torneo, en el que volverá a ponerse la camiseta de su ciudad natal: “Estamos bien, hay un grupo muy joven, con un promedio de 20, 22 años, y tenemos muchas ganas de jugar esta noche”. Sobre su presencia con la camiseta amarilla de su pueblo, el goleador del Tacuarembó Fútbol Club recordó que la última vez que la defendió fue en el campeonato del Sur de 1998. Su rendimiento, hace ya 20 años, le valió el pasaje al fútbol profesional con la camiseta albirroja de Tacuarembó, que por esos tiempos comenzaba a competir en el fútbol de la AUF. Si bien es un referente en su ciudad y en el departamento de Tacuarembó, dijo que lo que intenta es que los más chiquilines se apoyen en él pero con naturalidad: “Yo no soy Aldo Díaz, soy uno más dentro del grupo de jugadores”. Además, agradeció al entrenador isabelino, Julio César Tato Carbajal, la posibilidad de volver a ponerse la camiseta de Paso de los Toros. A la misma hora pero en el estadio Juan Ramón Carrasco, la selección local de Sarandí del Yi será locataria ante Durazno. Los rojos duraznenses son los líderes en la tabla histórica de títulos e irán por meterse nuevamente en una final después de dos años. Un rato antes, a las 20.00, las selecciones juveniles sub 17 de cada pueblo también comenzarán a disputar la copa. Luego de la fase de grupos habrá que definir al campeón de cada regional. Del Litoral se clasifica directamente a las semifinales el primero del grupo A, mientras que el segundo y el tercero pasan a la segunda fase, al igual que los dos primeros de los grupos B y C. En el Sur se clasifican los dos primeros de cada serie, mientras que en el Este se da la misma situación que en el Norte Litoral. Una vez que se conozcan los finalistas de cada regional, sus campeones y vicecampeones, comenzará a jugarse la Fase Final entre esos ocho equipos que jugarán por ser campeones el interior.

La montañita eterna

El campeón vigente, Canelones, hará su debut recién la semana que viene, el miércoles, una vez más bajo la dirección técnica de Paolo Parolín. El entrenador de los canarios considera que la preparación para el torneo de este año no cambió, en el sentido de que siempre se apunta a mejorar y a ganar, pero hace una salvedad: haber sido campeones el año pasado puede ser “bueno” ya que la experiencia en partidos determinantes está y la manera de afrontarlos ya es una grifa en la selección, y a eso apuntan sin dejarse estar. Canelones, que defenderá el título que consiguió el año pasado al derrotar a Tacuarembó, jugará el primer partido de la serie A del regional Centro Oeste (Sur) el miércoles que viene a las 22.00 con Ecilda Paullier como visitante –Colonia y San José jugarán el otro encuentro en la cancha de Juventud de Colonia–. Al cuerpo técnico de los campeones encabezado por Parolín se sumó el entrenador campeón con Nueva Palmira en 2016: Patricio Urán, que llegó para dar una mano: “Siempre buscamos mejorar. Patricio sigue nuestra línea de pensamiento, y eso necesitamos”, dijo. Urán no será entrenador de Palmira, pero la selección de su corazón consiguió el pasaje a la copa por ser campeón departamental. El delantero palmirense Joaquín Rovetta, goleador de la selección y figura en el campeonato del interior que logró la albiceleste en 2016, está en la lista de buena fe del equipo, pero le detectaron una hernia de disco que lo tiene a mal traer: “Estoy haciendo un tratamiento en Argentina; estoy en la lista, los entrenadores dicen que si se va el dolor me van a tener en cuenta. Pero no me gusta caer así, de la nada, sin practicar. Tengo la ilusión de recuperarme, pero llevo meses y la lesión no afloja”. A casi dos años del logro más grande que consiguió Nueva Palmira a nivel futbolístico, Rovetta recordó que el momento en el que sintieron que podían ser campeones fue cuando pasaron a la final, “pero Durazno iba a ser muy difícil”. “Después de la final de ida y de todo lo que ligamos allá, las chances se hicieron más grandes: nos cagaron a pelotazos, es así”. OFI, en aquel momento, trató de poner palos en la rueda y no quiso habilitar el estadio Evelio Isnardi –no en vano son la “oveja negra del departamento”–, escenario en el que la selección palmirense disputó todos sus partidos. Para que se pudiera jugar la final ahí fue necesario levantar una tribuna nueva, y los propios jugadores, Rovetta incluido, fueron parte de la obra: “Llovió toda la semana. Se practicó igual, pero no hicimos ni cancha para no romperla. Fue especial, sentíamos que podía ser la única vez”. El goleador considera que después de ese logro el fútbol de la ciudad se hizo más fuerte y la gente empezó a arrimarse más a la cancha. Sobre las expectativas para el torneo que comienza hoy –Palmira debuta enfrentando a Mercedes el sábado a las 22.00–, Rovetta piensa que el equipo está bien, aunque se perdió la organización que se había ganado dos años atrás: “Al cuerpo técnico que agarró lo dejaron solo, no hay mucho apoyo de la Liga Palmirense; los tipos hacen lo que pueden”. Además, agregó que la selección actual tal vez podía llegar a ser más fuerte que la que logró el campeonato, pero “se perdió la organización y hay poco recambio; además, la serie es muy difícil”. Se viene una nueva copa: abran juego, señoras y señores.