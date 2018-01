Dos partidos suspendidos en la Liga Uruguaya de Básquetbol

El fin de semana de básquetbol de la Liga Uruguaya no estuvo bueno. Si bien se jugaron dos partidos por la séptima fecha del Clausura, las malas noticias fueron las dos suspensiones que se sucedieron. La primera fue horas antes de que comenzara el encuentro entre Goes y Welcome. Golpes de puño y apedreadas contra personal de la empresa Tenfield mientras estos preparaban la transmisión para la noche provocaron que el encuentro fuera suspendido por parte de los directivos de la LUB. Hoy, el club misionero se presentará en la Federación Uruguaya de Basket-Ball. Fuera del escenario de los misioneros hay cámaras que registraron los hechos. La filmación fue cedida a la Policía como prueba del caso. Habrá que esperar por la resolución. La otra suspensión se dio en el final del partido entre Hebraica y Macabi y Larre Borges: a 45 segundos del cierre, cuando ganaba el macabeo 83-79, un pedazo de baldosa cayó sobre la cancha, lo que llevó inmediatamente a los árbitros a paralizar el juego. Si bien el proyectil fue tirado sobre el sector donde estaban los hinchas de Larre, no se pudo identificar quién lo tiró.

Malvín y Aguada fueron los dos ganadores del fin de semana. El azul de la playa lo hizo en un partido disputadísimo con Biguá. El marcador final 81-79 evidencia lo disputado del juego. Los goleadores del ganador fueron los extranjeros: Frank Robinson metió 19 puntos y Calvin Godfrey, 18. Es el tercer partido al hilo que pierde Biguá, que hipotecó sus chances de meterse en la Liguilla. Aguada también ganó por 2 puntos, 67-65, en este caso a Defensor Sporting. Fue un punto clave para el aguatero en su búsqueda por meterse entre los de arriba y clasificar a la rueda por el título. El destacado del ganador fue Dwayne Curtis, con 21 puntos y 14 rebotes. En el perdedor el máximo anotador fue Winsome Frazier, con 16 tantos.

La octava fecha comenzará hoy y terminará mañana. Esta noche, a las 20.30, Bohemios recibirá a Larre Borges y Trouville será local con Urunday Universitario. Para el martes los encuentros serán Defensor Sporting-Malvín, Hebraica y Macabi-Goes, Nacional-Olimpia y Aguada-Welcome.