El delantero argentino Sand no jugará en Nacional, que sigue buscando 9

Finalmente anoche y luego de muchas idas y vueltas en las negociaciones, los dirigentes de Nacional recibieron la respuesta negativa del representante del delantero argentino José Sand, que pasará a jugar en Deportivo Cali de Colombia.

Sand era el 9 que pretendía el director técnico de Nacional Alexander Medina. Los dirigentes tricolores habían comenzado gestiones hace ya un par de semanas, pero si bien en algún momento el pase pareció a punto de concretarse –fue anunciado incluso en la cuenta oficial de Twitter del club– el tema quedó en la nada.

Así, Nacional apuntará a traer rápidamente a un delantero, teniendo en cuenta que los tiempos antes de comenzar las competiciones oficiales se van acortando.

Junior Arias e Iván Alonso son nombres que están sonando desde hace días y quizá hoy pueda haber alguna novedad concreta.

El plantel que dirige Medina sigue haciendo la pretemporada en Los Céspedes y ayer se sumó al grupo el volante zurdo Carlos de Pena. Para hoy se espera el arribo de otro mediocampista surgido en el club, el Colorado Santiago Romero, que se desvinculó de Rosario Central.

Además, ayer en Nacional se confirmó que el ex zaguero Jadson Viera se sumará al cuerpo técnico de Medina en la función de ayudante de campo.

No arrancó

Si bien ayer estaba marcado el inicio de la pretemporada en Peñarol, finalmente no se produjo.

Un rato antes de comenzar los entrenamientos, algunos integrantes del plantel comunicaron a los dirigentes allí presentes que desde la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales se comunicaron con ellos para notificarles que no estaban autorizados a comenzar con sus tareas porque las licencias anuales de los jugadores recién finalizan mañana, 6 de enero. Los únicos planteles expresamente autorizados para entrenar son los de los equipos que participarán en las fases previas de la Copa Libertadores de América, Wanderers y Nacional.

De todas maneras, los jugadores se quedaron en el local de Los Aromos, donde mantuvieron una extensa reunión con dirigentes del club, incluyendo, claro está, al nuevo presidente de la institución, Jorge Barrera. Durante el encuentro se habló de los adeudos que se tiene con el plantel, pero se descartó que esto haya sido el motivo del no inicio de los entrenamientos. Al respecto dijo el presidente aurinegro: “Iban a empezar los entrenamientos, pero recibieron una llamada de Más Unidos Que Nunca y de la Mutual diciendo que deben comenzar el 6 de enero. Por esa razón la charla hoy fue muy importante para acordar objetivos y para conversar sobre la situación económica y los temas que nos mantendrán unidos todo el año. Fue una linda y larga reunión de trabajo”.

De esta manera y tal como indicó Barrera, la pretemporada de Peñarol comenzará mañana de mañana en Los Aromos. Al otro día, el plantel que dirige Leonardo Ramos partirá rumbo al departamento de Colonia.

En el grupo de jugadores que viajarán hacia el oeste estarán las dos incorporaciones que hasta el momento han realizado los aurinegros: el zaguero Luis Maldonado y el volante derecho Giovanni González, quien llegó al club luego de finalizar su contrato con River Plate.

Además, ayer se confirmó la renovación del contrato del delantero Fabián Lolo Estoyanoff, quien también viajará junto con sus compañeros hacia Colonia. Lo que todavía no está claro es si lo mismo hará el zaguero Ramón Cachila Arias, que todavía no renovó su vínculo con los aurinegros. Las negociaciones siguen adelante y, si bien es más que probable que lleguen a buen puerto, por ahora no se han resuelto.

En cuanto a las bajas, Alex Silva y Ángel Rodríguez seguramente serán cedidos durante este semestre y lo mismo sucederá con el delantero Gastón Rodríguez, que seguramente seguirá su carrera en Alianza Lima de Perú, equipo dirigido por Pablo Bengoechea.

Novedades en blanco y negro

En Danubio ayer se confirmó la incorporación al plantel del volante Nicolás Prieto, jugador formado en Nacional que en el último torneo defendió la camiseta de Rampla Juniors. La de Prieto es la segunda alta de los franjeados, que en el inicio de la semana ya habían sumado al zaguero Sergio Felipe, proveniente de Sud América.

Por otra parte, en Wanderers, que está entrenando desde fines del año pasado apuntando a su duelo con Olimpia por la primera fase de la Libertadores, está arreglada de palabra la continuidad en el equipo del delantero Sergio Chapita Blanco. Por otro lado, los que parece que dejarán el club son el volante Adrián Colombino y el delantero Santiago Bellini, ya que ambos tienen ofertas para seguir jugando en el exterior.