Esta noche se juega el clásico de la Supercopa Uruguaya

La primera edición de la Supercopa se disputará esta noche, a las 21.00, en el estadio Centenario, con televisación codificada de VTV. Este novel torneo que organiza la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) entrega una copa oficial al ganador del partido entre el campeón uruguayo, Peñarol, y el que se quedó con el Torneo Intermedio, Nacional.

El antecedente del clásico del lunes puede incidir en el ánimo de los dos equipos, pero no es una vara para medir los números: el de hoy es oficial, mientras que el del lunes fue un amistoso. De todos modos la superioridad aurinegra en la cancha se estampó en un marcador que terminó quedando corto: Peñarol hizo dos goles pero podría haber sumado alguno más.

Nacional, en cambio, mostró una sombra de lo que fue, pero llega renovado esta noche. El Cacique Alexander Medina, entrenador tricolor con mucha experiencia en clásicos como futbolista, tendrá la posibilidad de sumar las nuevas incorporaciones al plantel que presentó hace unos días; firmaron ayer, y habrá que ver si están a la orden para hoy.

Lo que es seguro es que los argentinos Gonzalo Bergessio y Rodrigo Erramuspe estarán listos para el debut del miércoles en la Copa Libertadores de América con Chapecoense en Chapecó a las 20.45. Bergessio es delantero, viene de jugar en Vélez Sarsfield y durante su carrera fue figura en Platense, Instituto, Racing, Benfica de Portugal, San Lorenzo y Saint Étienne de Francia, entre otros. Erramuspe es zaguero y se formó en Lanús; su último equipo fue Deportivo Independiente Medellín de Colombia. Los dos futbolistas se vinculan con el club albo por un año.

Finalmente, la Comisión de Reglamentos de la AUF resolvió que las suspensiones que se acarreaban por quinta amarilla desde el Torneo Clausura no contarán en el clásico de hoy, por lo que Ramón Arias, de Peñarol, y Matías Zunino y Diego Arismendi, de Nacional, están habilitados para jugar esta noche. Ante las dificultades interpretativas que se plantean en este caso, la AUF presentó un documento en el que diferencia entre “competición” y “temporada”, amparándose en la Real Academia Española. “Competición es sinónimo de competencia”, mientras que “temporada es un espacio de de varios días, meses o años que se consideran aparte formando un conjunto”. En el caso del fútbol, el término “competición” debe estar referido a un torneo específico de este deporte; en cambio, temporada es un espacio determinado de tiempo”. Pasando en limpio, la acumulación de cinco amarillas la cumplirán en el primer partido del Torneo Apertura, que comienza la semana que viene.

No hay mayor información acerca de cómo saldrá a jugar Nacional. Lo que es seguro es que Alfonso Espino volverá al lateral izquierdo. El equipo que saldrá a la cancha probablemente esté integrado de la siguiente manera: Esteban Conde en el arco; el Colo Santiago Romero en el lateral por la derecha, junto a Guzmán Corujo y Diego Polenta, en la zaga; Matías Zunino, Álvaro González, Diego Arismendi y Luis Aguiar; Sebastián Fernández y Carlos de Pena.

Por el lado carbonero la cuestión está más clara. El equipo no será el mismo, pero no habrá tantos cambios: Kevin Dawson; Guillermo Varela, Fabricio Formiliano, Arias y Lucas Hernández; Fabián Estoyanoff jugará por Agustín Canobbio y se producirá la vuelta de Walter Gargano, que acompañará a Cristian Rodríguez y Giovanni González; arriba repetirán Fidel Martínez y Maximiliano Rodríguez. Entre los convocados no está Cristian Palacios, que se vuelve a perder el clásico por una lesión.

Hay entradas

Las entradas para el clásico de hoy se pueden adquirir en los locales de Redpagos y en Tickantel. A la tribuna Ámsterdam irán los hinchas de Peñarol, mientras que los de Nacional estarán en la Colombes. Las entradas generales para las dos tribunas costarán 500 pesos, mientras que los socios de ambos clubes pagarán 150 pesos. A la tribuna Olímpica y a la América irán las dos hinchadas; en la Olímpica el precio de los boletos generales es de 600 pesos y de 200 para los socios. En la América las entradas generales saldrán 1.000 pesos y 300 pesos. Los menores de cinco años entrarán gratis. Que sea una fiesta.