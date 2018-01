Ganaron Aguada, Olimpia y Nacional

Anoche se jugó el complemento de la 23ª etapa de la Liga Uruguaya de Básquetbol con tres partidos. Olimpia, en la cúpula de Colón, se hizo fuerte y derrotó al líder absoluto de la liga, Urunday Universitario. El triunfo de los olimpistas fue 97-87, con un partido espectacular de Cameron Forte, que metió 36 puntos, bajó 18 rebotes y dio ocho asistencias. En la cancha de Unión Atlética, Nacional, como local, le ganó 96-72 a Larre Borges y sigue prendido en los puestos de arriba. El partidazo de la noche fue el que jugaron Bohemios y Aguada, en la cancha del marrón, que perdió la categoría y jugará este año en El Metro. Bohemios fue superior y hasta el final le fue ganando a Aguada, pero los visitantes se impusieron 77-76. El único partido para el fin de semana será el pendiente entre Goes y Welcome, que se jugará en la cancha de los misioneros, sin público visitante, el sábado a las 20.30. Con este juego se completará la séptima fecha y quedarán por jugarse desde la 11 a la 13. Por otra parte, Hebraica y Macabi es el único de los equipos uruguayos que jugará en la Liga de las Américas. Integrará el grupo C que se desarrollará en Corrientes, Argentina, del 2 al 4 de febrero. Para dicha instancia, los macabeos confirmaron dos refuerzos: Marcos Marotta, base que viene jugando en Trouville –y parece una incorporación fundamental para sumar en la base del campeón uruguayo, que sólo tiene un jugador naturalmente de esa posición, Salvador Zanotta–, y Ricardo Glenn, estadounidense que en el torneo local defiende la causa de Biguá. El debut de Hebraica será el viernes 2 con los locales, Regatas; al día siguiente lo hará con Leones de Ponce, de Puerto Rico, y cerrará la llave el domingo 4 con Estudiantes de Concordia, también argentino.