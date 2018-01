Ganaron Larre Borges y Urunday Universitario; esta noche continúa la liga

La Liga Uruguaya de Básquetbol abrió ayer de noche la octava fecha del Torneo Clausura, la 21ª si tenemos en cuenta las dos ruedas. Dos victorias visitantes abrieron la semana basquetbolera. En la cancha de Bohemios, los locales cayeron derrotados ante Larre Borges, que con este triunfo treparon hasta la posición de Biguá y por lo menos por unas horas salieron de los puestos de abajo. La victoria aurinegra fue 76-73, con una actuación espectacular de Dane Johnson, que convirtió 20 puntos y bajó 25 rebotes; además, el otro extranjero de los de la Unión, Ravern Johnson, también terminó con buenos números: 19 unidades y cinco rebotes. El partido fue vibrante hasta el final, porque la marrón no quería que se llevaran el triunfo de su casa y hasta lo llegó a empatar faltando menos de un minuto –Martín Perdomo fue el goleador en los perdedores, con 17 puntos–. Con la derrota, Bohemios sigue último en la tabla general y no le será fácil zafar de la Permanencia. A unas cuadras, en la cancha de Trouville, el local también perdió. Los rojos de Pocitos recibieron la visita de Urunday Universitario y los estudiosos del Prado se quedaron con el punto. 84-80 terminó el partido; Carl Elliot fue gran figura en los ganadores: aportó 23 unidades, bajó seis rebotes y dio seis asistencias; el Gusanito Federico Álvarez y Brian Craig los siguieron en el punteo, con 16 unidades cada uno.

Hoy juega

Hoy se complementa la etapa con cuatro partidos. A las 20.30, en la cancha de Unión Atlética, Nacional será local ante Olimpia. Los tricolores mantienen un invicto de ocho triunfos y ni una derrota oficiando como locatarios en el gimnasio de la UA; los del barrio Colón irán en busca de un triunfo que les permita arrimarse a los puestos de Liguilla. A la misma hora Defensor Sporting será local en cancha de Welcome ante Malvín. Sporting consiguió una sola victoria en los últimos cinco encuentros; los playeros también buscan un puesto en la Liguilla y harán la presentación de su nuevo extranjero, el estadounidense Kevin Galloway, que arribó a nuestro país hace un par de días. En el gimnasio de Tabaré, a las 20.30, Hebraica y Macabi será local ante Goes, que no pudo jugar su partido del fin de semana con Welcome por los hechos de violencia que se dieron fuera de la cancha entre algunos hinchas misioneros y los trabajadores de la empresa Tenfield. Los macabeos apilaron cuatro victorias en las últimas cinco presentaciones; Goes, en cambio, necesita un triunfo porque está tratando de zafar para no jugar en la zona de Permanencia. Habrá que ver qué determinación toman las autoridades de la LUB. No obstante, los dirigentes de Goes se adelantaron y escribieron un comunicado en su página oficial en el que, de “manera enérgica”, trasladan “sus mas firmes intenciones de volver a centrar su objetivo anti violencia y comprometerse como venía aconteciendo con la erradicación de estos actos”.

La etapa se cerrará a las 21.00, con televisación de VTV, para el partido entre Aguada y Welcome, en la cancha de Bohemios. La W, al igual que Defensor Sporting, ya está clasificado a la Liguilla y ambos clubes saben que serán parte de los playoff por haber obtenido en el Torneo Apertura los puestos uno y dos en la tabla Aguada viene de lograr un buen triunfo ante Sporting y busca una nueva victoria que lo acerque a los puestos de Liguilla. El partido entre Aguada y Welcome no tendrá público visitante, por lo que habrá sólo gente aguatera en la cancha. Desde las 15.30 de hoy y hasta las 20.00 se venden entradas en la sede de Aguada, en la calle San Martín; además, en los locales Redpagos también se pueden conseguir los boletos. En los dos casos la venta es únicamente para los socios, que tendrán que pagar $ 90. En la cancha de Bohemios se pueden conseguir las entradas generales a un precio de $ 220; la venta comienza a las 16.00 y termina a las 21.00. Después del final de esta fecha, la Liga continuará el jueves con el comienzo de la novena fecha: en la cancha de Larre Borges los aurinegros de la Unión recibirán a Trouville, a las 20.30. Larre aún espera por lo que decida el Tribunal de Penas de la Federación Uruguaya de Básquetbol. El partido de la semana pasada que Hebraica le ganaba 83-79 a Larre Borges tuvo que ser suspendido cuando faltaban 45 segundos para el final por una pedrada que entró a la cancha. Al parecer el proyectil vino desde afuera del estadio Romeo Schinca.