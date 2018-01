Goes y Welcome ganaron por la LUB

Hace fuerza, claro que sí. Goes quiere meterse entre los ocho mejores del torneo, y para eso gana. Ayer dio la nota derrotando a Nacional 81-73. Con dos cuartos iniciales de gran nivel sobre los tricolores, el misionero terminó al frente 49-32 en el primer tiempo. Pese a los esfuerzos de Nacional por ponerse en partido, en el tercer cuarto Goes consolidó su tarea en las dos tablas –sobre todo en la defensiva, dejando a su rival con muchos menos puntos de lo que acostumbra a hacer–. El susto vino después: en el último cuarto Nacional hizo una gran embestida: a la buena tarea de los foráneos Anthony Danridge y Callistus Eziukwu se sumó Santiago Moglia con muchos puntos, y, cuando faltaba 1’01, el bolso se puso a 6. El intercambio de tantos le sirvió a Goes para sostener la victoria desde ahí hasta el cierre. La pareja de extranjeros y Brian García fueron lo más destacado del ganador. Kwame Alexander puso 23 puntos, Rick Jackson 16, los mismos que hizo García para cerrar su planilla. En Nacional el más parejo fue Danridge con 23 tantos.

En un partido entre dos clasificados por lo hecho en el Apertura, Welcome le ganó a Defensor Sporting 101-86. Luego de un primer cuarto bastante parejo y alternándose en el goleo, la W logró despegar entre el final del segundo y el inicio del tercer chico. El último cuarto no fue la excepción. Sporting tuvo algún intento de rebeldía, sobre todo antes, en el cierre del tercer período, pero quedó en eso, a tal punto que recién anotó dos puntos cuando faltaban 6’30 para el cierre. Punto vital de Welcome para reforzar su posición en la tabla anual. Esteban Batista fue el más destacado. Dio una clase de cómo debe jugar un pivot bajo los dos tableros. En defensa marcó de buena forma y además bajó 16 rebotes. En ataque la productividad fue de 26 unidades. De los americanos de la W el más destacado fue Shawn Glover, con 17 puntos.

Desenlace

La 12ª fecha se jugará íntegramente el viernes 9 de febrero. Como hay mucho en juego, todos los encuentros irán a la misma hora. Hebraica y Macabi-Defensor Sporting se enfrentarán en la cancha de Tabaré; Urunday será local en el Prado y recibirá a Larre Borges; en encuentro entre dos rivales directos, Olimpia y Goes, se disputará en el cúpula de los de Colón; en Unión Atlética, Nacional recibirá a Aguada; Trouville y Malvín tendrán cita en la cancha del rojo de Pocitos, mientras que muy cerca, en Bohemios, el albimarrón se medirá con Biguá.

Welcome y Defensor Sporting ya tienen un lugar asegurado en la Liguilla por haber sido primero y segundo del Torneo Apertura. Lo mismo ocurrirá en el Clausura: el campeón y el vicecampeón se meten en los play off. Una vez que finalice el Clausura, la tabla general, suma del puntaje de las dos ruedas, clasificará a cuatro equipos que acompañarán a los ya clasificados. Por ahora el que viene como líder del Clausura y la tabla general es Urunday Universitario, Malvín [y Nacional] van segundos y hay varios aspirantes en la tercera posición.