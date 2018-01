Hoy se juega una nueva etapa del campeonato de selecciones del interior

Por la primera fase, la de grupos, de la Copa Nacional de Selecciones del Interior de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) se jugará esta noche una fecha que podría empezar a definir algunos clasificados a la segunda fase, en la que se conocerán los ganadores de cada regional: el Norte-Litoral, el Centro Oeste (Sur) y el Centro Este (Este).

De los partidos de hoy se destaca el clásico del norte del país entre Rivera y Tacuarembó. Ese match irá a las 22.00 en el estadio Atilio Paiva Olivera de Rivera. Los demás encuentros también se jugarán a las 22.00. El otro partido de la serie A del Litoral será el que disputen Bella Unión y Artigas en el estadio Walter Martínez Cerruti de los cañeros; en la serie B Paysandú tendrá libre, pero en el estadio Juan José Vispo Mari, Liga de las Colonias Agrarias de Salto recibirá a Salto; por la serie C Mercedes recibirá a Nueva Palmira en el estadio Luis Köster y Young tendrá fecha libre.

En el Sur se jugarán la tercera etapa de la serie A y la quinta fecha de la serie B. Ecilda Paullier y San José se enfrentarán en el Complejo Ricardo Reyes de Rafael Peraza, Canelones será local de Colonia en el estadio Eduardo Martínez Monegal –partido fundamental para los canarios, vigentes campeones–, Flores recibirá a Sarandí del Yi en el Juan Antonio Lavalleja de Trinidad, y Durazno y Florida se medirán en el estadio Silvestre Octavio Landoni; Paso de los Toros tendrá fecha libre.

Por la serie A del Este jugarán Maldonado y Canelones del Este en el campus Domingo Burgueño Miguel de los fernandinos, mientras que Minas recibirá en el Juan Antonio Lavalleja de Minas a Zona Oeste de Maldonado; por la serie B Melo tendrá libre y Rocha recibirá a Treinta y Tres en el estadio Mario Sobrero; por la serie C tendrá libre Cerro Chato, mientras que Chuy y Batlle y Ordóñez jugarán en el estadio Samuel Priliac de Chuy. A las 20.00 se jugarán los partidos de las selecciones juveniles (sub 17); se enfrentarán las mismas selecciones que en mayores, a excepción del grupo C del Este, en el que participa Vergara como sector interior de Treinta y Tres, mientras que en mayores juega Cerro Chato.

Momento de definiciones

Según el reglamento de la OFI para esta copa, del Litoral se clasificará directamente a las semifinales el primero del grupo A, mientras que el segundo y el tercero pasarán a la segunda fase, al igual que los dos primeros de los grupos B y C. En el Sur se clasificarán los dos primeros de cada serie. Por su parte, en el Este se presenta la misma situación que en el Norte Litoral. Una vez que se conozcan los finalistas de cada regional, sus campeones y vicecampeones –un total de ocho selecciones– comenzarán a disputar la Fase Final por el título más deseado, la copa del interior, que se definirá en abril.

Por ahora, los futbolistas que marcaron más goles son cuatro. La selección de Paso de los Toros tiene a los dos goleadores de la copa: Sergio Martínez marcó cuatro y Aldo Díaz convirtió tres. También Alain Batto, de la selección de Mercedes, y Gerardo Gasañol, de Durazno, hicieron tres anotaciones.