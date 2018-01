La sexta fecha de la Rueda Clausura de la LUB comienza esta noche

Con cuatro partidos se pondrá en marcha esta noche la sexta fecha de la Rueda Clausura de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

A las 20.30 Hebraica y Macabi enfrentará a Urunday Universitario en la cancha de Tabaré, Trouville recibirá en su gimnasio a Nacional y Welcome hará lo propio con Larre Borges. Un rato más tarde, a las 21.15, comenzará el partido que disputarán Bohemios y Olimpia en la cancha de los albimarrones de Pocitos.

La fecha no tendrá actividad mañana en virtud del paro general parcial que se hará a partir de las 14.00, y proseguirá el miércoles con dos partidos. A las 20.30, Defensor Sporting se medirá con Goes en la cancha de Welcome, mientras que en Villa Biarritz Biguá recibirá a Aguada.