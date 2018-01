La UEFA anunció nuevo campeonato para después del Mundial

Se viene más fútbol de selecciones. Ayer, la Unión de Federaciones de Fútbol Europeas (UEFA, por sus siglas en inglés) dio a conocer cómo será el nuevo mapa futbolístico del continente dando a luz un novel torneo: la Nations League. Este campeonato no sustituirá ni relegará a la típica Eurocopa, sino que convivirá e incidirá en el desarrollo de ella.

La Nations League se iniciará luego del Mundial de Rusia 2018 y se jugará cada dos años, o sea, en años pares, cuando haya mundiales y eurocopas, aunque su desenlace será entre medio –años impares– con un Final Four.

En el campeonato participarán todas las federaciones europeas. Su formato consta de cuatro divisionales: ligas A –o primera división–, B, C y D. Además, cada liga estará dividida en cuatro grupos. Para esta primera edición se usó el ranking UEFA para armar las ligas y los grupos (ver recuadros). Pero para las futuras ediciones todo funcionará como una liga común y corriente: los primeros de cada liga ascenderán, mientras que los últimos perderán la categoría. El citado Final Four dará el campeón y lo disputarán los primeros de cada grupo de la liga A.

Paralelo al desarrollo de la Nations League, también se jugará la tradicional clasificación para la Eurocopa. Esta clasificación otorgará 20 cupos para la Eurocopa 2020 como siempre: los dos primeros de cada grupo. Pero, como la Euro la juegan 24 selecciones, la novedad pasa por la forma de clasificación de los restantes cuatro lugares, que no será como antes: saldrán en convenio con la Nations League; serán cuatro playoff, uno por cada liga, con semifinales y final a partido único. Esto permitirá que por cada liga haya una selección en la Euro, situación que a priori se presenta como beneficiosa para equipos que de otra forma difícilmente llegarían a disputarla, por ejemplo, Armenia, Kazajistán y Moldavia. Si alguno de ellos no se clasifica para el máximo torneo europeo de forma directa, si sale campeón de la liga D de la Nations League, verá el sueño cumplido. Es necesario expresar que hay algunas consideraciones generales para asignar los cupos cuando un primero de grupo ya tenga su plaza ganada para la Eurocopa. Las vacantes se asignarán, primero, al equipo mejor clasificado de su misma liga que no haya conseguido entrar a la Eurocopa; segundo, a un equipo de otra liga.