Los Teros están a una victoria del Mundial de Japón 2019

Tras una enorme victoria conseguida en Vancouver, en la que le ganó el partido de ida a Canadá 38-29, la selección uruguaya de rugby tomó ventaja en la eliminatoria y quedó a un paso de clasificarse en forma directa al Mundial que se disputará el año que viene en Japón. No será necesario esperar mucho: el próximo sábado, en el estadio Charrúa, los Teros intentarán meterse entre los mejores del mundo. Además, la victoria del sábado también fue válida para la primera fecha del Americas Rugby Championship.

Alta concentración durante todo el partido. Enorme tarea defensiva. Esos fueron los pilares de los Teros, que se vieron desde el inicio: a los dos minutos, Rodrigo Silva apoyó la primera ovalada luego de una gran jugada individual y Felipe Berchesi completó la jugada transformado una patada en un tiro, lo que significó el 7-0 para Uruguay ante la sorpresa de todos.

Los desaciertos llegaron cuando promediaba el primer tiempo: Canadá sacó lo mejor de su juego, a Los Teros les costó mantener el nivel de intensidad sobre la línea de la pelota y los norteamericanos lo dieron vuelta. Dos tries más conversión y un penal en el medio pusieron a Canadá 17-7, prácticamente en un lapso de diez minutos.

Cuando parecía que la cosa se ponía fea, los Teros encontraron la recuperación. Primero fue Leandro Leivas quien se coló entre los canadienses y marcó un try, luego fue Santiago Arata. En ambas ocasiones Berchesi metió la pelota entre los palos, y Uruguay terminó el primer tiempo de forma inmejorable: 21-17 arriba.

Aunque seguramente en el intervalo se haya hablado mucho de táctica, lo cierto es que el juego está en la cancha: el segundo tiempo arrancó con un try-penal a favor de Canadá, con el que los norteamericanos pasaron a quedar 24-21; además, en esa jugada el celeste Germán Kessler recibió tarjeta amarilla y dejó a los Teros con un hombre menos durante diez minutos.

En desventaja, Uruguay intentó no dejar espacios, hacer el juego más lento y estar atento para los eventuales contragolpes. Y pasó: a los 12 minutos Ignacio Dotti corrió por afuera, no lo pudieron bajar y apoyó el cuarto try celeste. Cuatro minutos más tarde, Rodrigo Capó –que volvió después de cuatro años de ausencia– marcó el try luego de una gran arremetida. En ambos casos, Berchesi convirtió y Uruguay dio vuelta la historia para ponerse 35-24.

El final fue durísimo. Canadá, siempre fuerte en el mall, se fue arriba. A poco menos de diez minutos del final, logró un try que abrió la incertidumbre con el score apretado 35-29 para los Teros; un try con conversión de distancia. Berchesi, que había estado fino en cada instancia similar pero había errado los penales, cambió la suerte sobre el final: esa vez convirtió la falta a favor, estiró la diferencia a nueve y dio confianza y tranquilidad en el cierre del partido. Gran tarea de los Teros, que pueden abrochar su lugar en Japón 2019 de forma directa.