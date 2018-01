Los Teros juegan el sábado por las Eliminatorias para el Mundial

La selección uruguaya de rugby, Los Teros, está en Vancouver, Canadá, para disputar con Canadá el partido de ida de las Eliminatorias de América clasificatorias para la Copa del Mundo de Japón 2019. Uruguay jugará el sábado a las 22.00 (hora uruguaya) en el estadio BC Place; el partido será televisado por ESPN 3.

El sábado los celestes disputaron un amistoso con los Saber Cats de Houston, con victoria para los uruguayos 32-24. A los 23 jugadores que viajaron para jugar en ese último ensayo, previo al partido con los canadienses, se les sumaron tres más que completan la nómina de 26 viajeros: Rodrigo Capó (Castres), Felipe Berchesi (US Dax) y Agustín Ormaechea (Racing Club Strasbourg), provenientes de sus respectivos clubes de Francia; la lista del head coach Esteban Meneses se completa con Germán Albanell (Old Boys), Santiago Arata (Old Christians), Matías Benítez (Champagnat), Juan Manuel Cat (Old Boys), Manuel Diana (Old Christians), Ignacio Dotti (Los Cuervos), Juan Echeverría (Old Christians), Nicolás Freitas (Carrasco Polo), Juan Manuel Gaminara –capitán– (Old Boys), Rodolfo Garese (Carrasco Polo), Germán Kessler (Los Cuervos), Manuel Leindekar (Oyonnax, Francia), Franco Lamanna (SC Mazametain, Francia), Leandro Leivas (Old Christians), Diego Magno (Montevideo Cricket), Gastón Mieres (Lobos), Alejandro Nieto (Champagnat), Carlos Pombo (Old Boys), Joaquín Prada (Los Cuervos), Mario Sagario (Carrasco Polo), Mateo Sanguinetti (Los Cuervos), Rodrigo Silva (Carrasco Polo) y Andrés Vilaseca (Old Boys).