Nacional y Peñarol juegan hoy en el Centenario

A las 21.30 tricolores y aurinegros abrirán una edición más de la Copa de Verano. Esta vez será a partido único. Tiene que haber un ganador, por lo que si se da un empate luego de los 90 minutos se jugará un alargue de 30 minutos con los eventuales penales si la igualdad no se altera.

Los equipos no están confirmados, pero los titulares de uno y otro se dejan ver tras los últimos entrenamientos. El Nacional versión Alexander Cacique Medina, un 4-3-3 por convicción, tendría en la cancha a Esteban Conde en el arco; una línea de cuatro conformada por Matías Zunino en el lateral derecho, Guzmán Corujo y Diego Polenta como zagueros, y Alfonso Espino de lateral izquierdo; Álvaro Tata González, Diego Arismendi (quien también fue probado como central) y Luis Aguiar son quienes tienen más chances de jugar en el medio; mientras que el tridente de ofensiva lo integrarían Leandro Barcia, Sebastián Fernández y Tabaré Viudez. Quiénes ocuparán un sitio en el banco de suplentes es una incógnita aun mayor, teniendo en cuenta que fueron 32 los jugadores concentrados.

Mucha pelota El fin de semana hubo fútbol por todos lados. Los equipos están saliendo de las pretemporadas de cara al Apertura 2018 y lo mejor es hacerlo con pelota. Es cosa lógica: el 115º Campeonato Uruguayo de fútbol comenzará el primer fin de semana de febrero. River Plate y Racing jugaron contra equipos extranjeros. Los darseneros fueron uno de los tantos equipos uruguayos que se midieron con el Delfín ecuatoriano. El conjunto local se impuso 1-0, con gol anotado por Agustín Ale. Racing, por su parte, anda en Argentina y el fin de semana se enfrentó a Colón de Santa Fe. Les fue bien a los dirigidos por Rodrigo López: ganaron 1-0, con gol de Maicol Cabrera. El resto hizo fútbol de entre casa. Boston River y Atenas empataron 2-2, Fénix le ganó 1-0 a El Tanque Sisley, Danubio y Rampla Juniors también igualaron a 2, y Liverpool y Torque lo hicieron 1-1. Cancha afuera, siguió moviéndose el mercado de pases. Guillermo de Amores, arquero ex Liverpool que entrenaba en Boston River, al final no se queda en Uruguay: su destino es Fluminense de Brasil. Otro de la cantera negriazul, Christian Almeida, deja Belvedere y viaja a Buenos Aires para convertirse en una de las nuevas incorporaciones de Defensa y Justicia. Otra de las novedades fue el fichaje de Matías Malvino en Progreso, defensa que en el torneo pasado jugó en Racing cedido por Nacional.

En Peñarol, es muy probable que Leonardo Ramos no toque la oncena que le ganó 2-0 a Delfín de Ecuador, sobre todo porque tres frecuentes titulares, Walter Gargano, Fabián Estoyanoff y Cristian Palacios, no están al 100% de sus posibilidades; ni siquiera fueron convocados, porque el cuerpo técnico prefirió no arriesgarlos con vistas al otro clásico, el del viernes, el que tiene premio oficial: la Supercopa. Así las cosas, Kevin Dawson es cantado; Guillermo Varela, Fabricio Formiliano, Ramón Arias y Lucas Hernández serían los defensas; Giovanni González, Guzmán Pereira, Cristian Rodríguez y Agustín Canobbio, los cuatro volates; y Maximiliano Rodríguez y Fidel Alegría Martínez estarían en el ataque. Los restantes citados por Ramos para completar el plantel son Gastón Guruceaga, Luis Maldonado, Mathías Corujo, Marcel Novick, Franco Martínez, Gastón Rodríguez, Rodrigo Piñeiro y la última incorporación carbonera, Gabriel Torito Fernández.

Con un precio de $ 150 los socios y $ 300 las generales –más el beneficio de poder ingresar 2x1 en las dos hinchadas–, las entradas están a la venta en los locales de Redpagos. La parcialidad alba tiene asignada la tribuna Colombes y los carboneros irán a la Ámsterdam. La Olímpica y la América serán compartidas, en el caso de la primera con un pulmón de separación. Según los últimos datos del domingo, las ventas rondaban las 18.000 localidades, con lo que, teniendo en cuenta el 2x1, se puede divisar una buena convocatoria.

A propósito de quienes asistan, vale tener en cuenta el dispositivo de ingreso al estadio propuesto por el Ministerio del Interior. Los hinchas de Nacional tienen como vías de acceso 8 de Octubre, Garibaldi, Centenario y Avenida Italia, desde Albo hasta Brito Foresti. Los de Peñarol deberán ingresar por las calles Las Heras, Ramón Anador, Cataluña y Benzano.