Nuevos clasificados a la segunda fase del campeonato del interior

En la Copa Nacional de Selecciones de la Organización del Fútbol del Interior hubo nuevos equipos clasificados. La selección de Minas, con su triunfo 2-0 en el Este con Canelones del Este, se metió en la próxima etapa de su regional. Por la misma serie, Maldonado perdió 2-1 con Zona Oeste en Pan de Azúcar. En la serie B, Rocha, ya clasificado, tuvo libre y Melo le ganó a Treinta y Tres 1-0, con anotación de Diego da Rosa. En la serie C, Chuy, que también está adentro, cumplió con su fecha libre y Cerro Chato se clasificó con su triunfo 3-0 sobre Batlle y Ordóñez como visitante. Diego Ifrán volvió a mojar para los cerrochatenses; en el marcador lo acompañaron Marcos González y Franco Castillo. En el Litoral, Tacuarembó y Bella Unión empataron en el Goyenola y Artigas, ya eliminado, superó a Rivera 4-2. El Tacua y los riverenses están clasificados. En la serie B, Liga de las Colonias Agrarias tuvo libre, pero el clásico del Litoral se llevó todas las miradas. Salto y Paysandú volvieron a empatar, como la semana pasada. Esta vez 1-1, en el estadio salteño Ernesto Dickinson. Para los locatarios marcó Alexander Píriz; Nacho Schneider abrió el score para los sanduceros. Mercedes tuvo fecha libre en la serie C –ya está clasificado–, pero Nueva Palmira revivió: le ganó como local en el Evelio Isnardi a Young, 2-0, de manera agónica. A los 88 minutos, el goleador histórico Gastón Villoldo puso el primero y, a los 93, Lucas Guaraglia marcó el segundo. Con el triunfo, los palmirenses ahora superan a Young en la tabla de posiciones. En la serie A del Sur no hubo actividad; por la serie B Florida tuvo libre y Paso de los Toros metió un triunfazo que lo arrima a la clasificación: 4-1, como visitante con Flores en Trinidad; uno de los goles de la amarilla fue de Aldo Díaz, el goleador eterno. Al cierre de esta edición, Durazno y Sarandí del Yi jugaban en el Landoni.