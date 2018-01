Se confirmó la cancha para Racing-Peñarol

Finalmente, la primera fecha del Torneo Apertura tendrá dos partidos en el estadio Centenario: ayer de tarde se confirmó que al que jugarán el sábado Torque y Nacional se sumará el de Racing-Peñarol, ya que se decidió que la escuelita oficiará ahí de local y no en el Campus Municipal de Maldonado, la otra cancha que se había manejado. El horario sí queda igual: 19.30. No será el único partido que se juegue a esa hora el domingo, porque Defensor Sporting y Atenas, a instancias de los violetas, marcaron ese horario para su partido en el estadio Luis Franzini.

También hubo cambios para el encuentro Torque-Nacional. A instancias del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Wilmar Valdez, no se habilitará la tribuna América y sí la Olímpica. La decisión parece tener sentido común: que a los ojos de la televisación no se note la tribuna vacía. Con los mismos precios que se habían fijado para la América, ambos clubes compartirán la Olímpica (y los tricolores tendrán también la Colombes).

Ayer también fueron confirmados los árbitros para la fecha inicial. El sábado a Wanderers-El Tanque Sisley lo arbitrará Gustavo Tejera, a River Plate-Boston River lo dirigirá Andrés Matonte, en Fénix-Rampla Juniors el control será de Jonathan Fuentes, mientras que en Torque-Nacional arbitrará Esteban Ostojich. El domingo, Óscar Rojas arbitrará Progreso-Danubio, Diego Riveiro estará en Cerro-Liverpool, Héctor Martínez será el juez de Defensor-Atenas y Pablo Giménez estará al mando del encuentro entre cerveceros y manyas.

Otro capítulo

El período de pases, que ya es una novela en sí –o una serie de bajo presupuesto de Netflix, para estar más a la moda–, sigue bailando entre expectativa (generada) y realidad. El viernes será el último día para las contrataciones –salvo las de jugadores libres– y las perlas se siguen sumando. Parece que Facundo Castro, volante de Defensor Sporting, finalmente no se marchará a Brescia de Italia y jugará con la viola. Su compañero Carlos Benavídez está en el vaivén de idas y vueltas; se habla mucho de Independiente de Avellaneda, pero no hay nada concreto. En Nacional, por su parte, lo trascendental pasa por si su capitán, Diego Polenta, se queda o se marcha. Nadie echa luz sobre el tema. El jugador se quiere ir y así lo manifestó. El Genoa italiano lo quiere y puso una oferta arriba de la mesa, pero no hay datos de que el traspaso esté cerrado. To be continued.