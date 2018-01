Se saben los días y los horarios para el inicio del Torneo Apertura

Finalmente, se despejaron las dudas. Torque tendrá su debut histórico en Primera División con Nacional en el estadio Centenario. El partido se jugará el sábado a las 19.30. La parcialidad de Torque tendrá a su disposición entradas para la tribuna América: las generales tienen un costo de 250 pesos y los socios del equipo celeste pagarán 100, mientras que los socios de todos los clubes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) pagarán 200. Las entradas para los hinchas de Nacional costarán 200 pesos las generales, 150 para socios en la tribuna Colombes, y 250 y 200 en la América (puerta 24). Los menores de 12 años tendrán libre acceso.

La Mesa Ejecutiva de la AUF dio a conocer las otras canchas y horarios y fijó, de manera condicional, el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado para el partido entre Racing y Peñarol, a pedido de los de Sayago. Este juego será el domingo, también a las 19.30. El resto del fin de semana se desarrollará así. El sábado a las 17.00 habrá tres encuentros: River Plate jugará con Boston River en el Parque Saroldi; Fénix recibirá a Rampla Juniors en el Parque Capurro; y Montevideo Wanderers y El Tanque Sisley se enfrentarán en el Parque Viera. Otros tres partidos abrirán la jornada del domingo, también a las 17.00. En su vuelta a Primera, Progreso debutará ante Danubio en el estadio Abraham Paladino; Defensor Sporting, en el Franzini, esperará por Atenas; mientras que en el estadio Luis Tróccoli –resta obtener la habilitación de la Intendencia de Montevideo– Cerro y Liverpool se medirán en el partido que será televisado por VTV.

Vienes y te vas

Nacional está concentrado para el partido de mañana con Chapecoense, correspondiente a la fase 2 de la Copa Libertadores. Alexander Medina llevó a Brasil a Esteban Conde, Luis Mejía, Jorge Fucile, Guzmán Corujo, Alexis Rolín, Rodrigo Erramuspe, Alfonso Espino, Matías Viña, Diego Arismendi, Matías Zunino, Christian Oliva, Santiago Romero, Álvaro González, Luis Aguiar, Carlos de Pena, Tabaré Viudez, Leandro Barcia, Gonzalo Bueno, Gonzalo Bergessio y Sebastián Fernández; 20 jugadores, dos de los cuales quedarán al margen del partido. Dos que no pueden jugar por estar suspendidos por tres encuentros son Sebastián Rodríguez y Diego Polenta. A propósito, el Genoa de Italia hizo una oferta por el capitán tricolor –esta vez para que lo cedan a préstamo y con una futura opción de compra– pero la dirigencia de Nacional la desestimó. Peñarol es lo contrario: todo tranquilidad y seguridad. Los resultados clásicos refuerzan todo, es así. La única duda que tiene Leonardo Ramos es si Ramón Cachila Arias llegará 100% o no. Si no, su lugar lo ocupará Luis Maldonado, tal como lo hizo en el último partido con Nacional, cuando Arias tuvo que salir de la cancha.

En Defensor Sporting, vicecampeón uruguayo, también puede haber bajas a la brevedad. Ya no están el mercedario Guillermo Reyes ni el defensa y capitán Andrés Zurdo Lamas, y es probable que Facundo Castro, de gran campaña el año pasado, se vaya al fútbol italiano, más precisamente al Brescia. Sobre Carlos Benavídez, pretendido por Independiente de Avellaneda, aún no se ha confirmado nada, aunque los argentinos lo inscribieron en su lista de buena fe para la Copa Libertadores de América. Gonzalo Carneiro también está en veremos; para Eduardo Acevedo, y también para el presidente del club, Daniel Jablonka, es prioridad que se quede, pero las negociaciones con el jugador y su representante, Pablo Bentancur, no son fáciles ni mucho menos.

El resto de los equipos prácticamente cerraron su período de fichajes. Lo último que se supo ayer fue la confirmación de que Juan Castillo será arquero de Fénix y Sebastián Gorga vestirá los colores de Rampla Juniors.