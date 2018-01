Se sorteó el fixture del Uruguayo 2018

El fin de semana comenzará el fútbol. Y ya se sabe de qué manera se cruzarán los 16 equipos: la primera fecha tendrá el histórico debut de Torque con Nacional, Cerro recibirá a Liverpool, Wanderers a El Tanque Sisley, Peñarol visitará a Racing, River Plate se las verá con Boston River, Defensor Sporting jugará con Atenas, Progreso, en su vuelta a Primera, chocará con Danubio, mientras que Fénix y Rampla Juniors se enfrentarán en el Capurro. Como había quedado resuelto la semana pasada, el clásico entre Peñarol y Nacional se jugará en la fecha 13.

En la frente

Luego de que Wanderers abriera la temporada en su paso por la primera fase de la Copa Libertadores, ahora es el turno de Nacional. Tras los clásicos, el conjunto tricolor debutará el miércoles con Chapecoense por la fase 2 del torneo. El partido será a las 21.45 en el estadio Arena Condá. El director técnico Alexander Medina ya dio la lista de buena fe. Los 25 bolsos que jugarán la Copa son los arqueros Esteban Conde, Luis Mejía y Gabriel Araujo, a quienes se suman Agustín Rogel, el argentino recientemente incorporado Rodrigo Erramuspe, Jorge Fucile, Matías Viña, Alexis Rolín, Luis Aguiar, Diego Arismendi, Hugo Silveira, Tabaré Viudez, Leandro Barcia, Matías Zunino, Gonzalo Bueno, Álvaro Tata González, Sebastián Rodríguez, el juvenil Christian Oliva, Sebastián Fernández, Santiago Colo Romero, Carlos de Pena, Guzmán Corujo, Alfonso Espino, Diego Polenta y el otro fichaje argentino, Gonzalo Bergessio. Quien quedó fuera de la lista para esta instancia es el costamarfileño Gérard Gohou, última contratación de Nacional.

Para el resto de los equipos la referencia está en el inicio del Apertura, ahora con las cartas descubiertas de contra quién jugará cada uno en la primera fecha. En los casos de Peñarol y Defensor Sporting también servirá para encontrar el mejor rodaje de cara a la participación de ambos en la fase de grupos de la Libertadores.

En los carboneros reina la tranquilidad, luego de las victorias clásicas. Corre con la ventaja del proceso de mantener entrenador y la mayoría de los jugadores, y quienes han llegado para ser titulares –léase Fidel Alegría Martínez, Agustín Canobbio y, en menor medida, Giovanni González– se han adaptado bien y lo demostraron con rendimiento.

En Defensor se habla mucho de Carlos Benavídez y de Gonzalo Carneiro. El volante, ex selección sub 20, está en la órbita de Independiente de Avellaneda. Por las dudas, el violeta le puso precio a su pase: 3.500.000 dólares. Por otra parte, la dirigencia de los tuertos no pudo solucionar la relación contractual con Carneiro, y el delantero se marcharía.

El fin de semana fue aprovechado para hacer fútbol. En el complejo de Danubio se enfrentaron el local y Liverpool. Fue victoria del franjeado 2-1. Liverpool comenzó ganando con tanto de Diego Guastavino, pero luego vinieron los goles de la remontada, ambos convertidos por dos refuerzos: Federico Rodríguez y Pablo Cepellini. A propósito de Danubio, el club confirmó en su página web que Emiliano Ghan y Jorge Graví jugarán en el Córdoba español, equipo que milita en la Segunda División. Ambos fueron cedidos a préstamo por seis meses, y en los dos casos existe opción de compra de 50% del pase a mitad de año.

Cerro y Fénix se enfrentaron en el estadio Luis Tróccoli, y fue victoria albivioleta 1-0, con gol del defensor Andrés Barboza, idéntico marcador que obtuvo Rampla frente a Boston River. El gol de los picapiedras fue obra de Ignacio Panzariello. Además, en el parque Nasazzi Atenas se impuso 1-0 sobre Torque, tanto anotado por Jonathan Ruiz Díaz. ¿Calcados? Sí, Racing también ganó 1-0. Fue sobre Progreso, con gol de Nicolás Sosa, partido que se jugó en el Parque Roberto. Por último, y para romper la hegemonía de los 1-0, River logró vencer a Emelec de Ecuador 2-1, mientras que El Tanque Sisley derrotó 3-0 a la selección de Florida, partido disputado en el estadio Campeones Olímpicos floridense.