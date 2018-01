Se vienen las tres últimas del Clausura de la LUB; Welcome le ganó a Goes el sábado

La Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) entra en la recta final de la primera parte de la temporada. El lunes se empezarán a jugar las últimas tres etapas del Torneo Clausura, el segundo de la temporada, que también podría ser considerado una segunda rueda de la LUB. Welcome fue el ganador de la primera parte del año –el Apertura–, se metió en los play off para jugar entre los ocho mejores del certamen, y además consiguió un lugar en la Liga Sudamericana de este año. Tanto la W, el primero, como Defensor Sporting, el segundo, tienen un lugar asegurado en la Liguilla. Lo mismo ocurrirá en este Clausura: el campeón y el vicecampeón se meterán en los play off. Una vez que finalice el Clausura, con la suma del puntaje de las dos ruedas, la tabla general clasificará cuatro equipos que acompañarán a los primeros y segundos del Apertura y el Clausura. Por ahora, el que viene como líder del Clausura y la tabla general es Urunday Universitario; Malvín y Nacional lo escoltan en la general, mientras que Olimpia y Aguada comparten la posición de Malvín en el Clausura.

En la Permanencia, Bohemios es el primer descendido a El Metro, el campeonato de segunda división que se jugará este año. Queda un cupo en el descenso, porque Larrañaga, que había conseguido el ascenso, desistió de participar en primera y antes del comienzo de la temporada ya fue uno de los descendidos. El más complicado en ese rubro es Larre Borges, que está penúltimo, aunque Biguá y Goes lo siguen de cerca, pero está todo muy apretado y será necesario que jueguen un minitorneo para salvarse o irse. La rueda de la Permanencia finalizará el 13 de marzo y, según consigna Urubasket, el comienzo del torneo está anunciado para el 4 de mayo, por lo que el segundo equipo descendido tendrá que formar un nuevo equipo y prepararse para volver a competir en otra divisional en menos de dos meses.

Goes fue uno de los dos equipos que tuvieron actividad el fin de semana. El sábado, el misionero recibió a Welcome en su cancha de Plaza de las Misiones, sin público visitante. Ese encuentro correspondía a la séptima fecha del Clausura –la 20 a de la temporada– y fue suspendido cuando los empleados de la empresa Tenfield fueron agredidos en la puerta de la cancha por algunos hinchas goenses. El fallo se conoció el miércoles de noche: el Tribunal de Penas de la Federación Uruguaya de Basket-Ball resolvió archivar el caso y no sancionar a Goes, porque no se “establece como hecho punible la agresión a particulares, en el caso, el personal de la empresa Tenfield”. El documento agrega: “No resulta de este expediente que las personas denunciadas en el incidente sean parciales del club Goes o [de] cualquier otra institución”. Archívese.

Hablemos del juego. Welcome se impuso 90-84 en Plaza de las Misiones, con una gran actuación de Esteban Batista, que alcanzó un triple doble: marcó 22 puntos, bajó 17 rebotes y dio diez asistencias. Tremendo. Con el triunfo la W cortó una racha de tres derrotas consecutivas. Además de Batista, Shawn Glover anotó 22 unidades y tomó cinco rebotes, y Gonzalo Meira anotó 21 puntos. En Goes, Brian García puso 26 puntos y Rick Jackson aportó 20 unidades y 11 rebotes.

Hay fechas

Están fijadas las tres últimas etapas de la LUB. Entre hoy y mañana se jugará la primera de ellas. Hoy a las 20.30 Larre Borges y Olimpia se enfrentarán en el estadio de los aurinegros, el Romeo Schinca, en el barrio de la Unión; Biguá y Hebraica y Macabi se medirán en Villa Biarritz; Aguada recibirá a Trouville en la cancha de Sayago; y Malvín y Bohemios jugarán en la cancha de los playeros. Mañana se cerrará la etapa con dos partidos, también a las 20.30: Goes será local de Nacional y Defensor Sporting recibirá a Welcome, paradójicamente, en cancha de la W. Después habrá que esperar hasta el 9 de febrero para que se vuelva a jugar, y el lunes 12 terminará el Clausura. Entre medio, Hebraica disputará la Liga de las Américas.