Selección femenina sub 20 perdió 1-0 en debut del Sudamericano

La selección femenina uruguaya sub 20 fue derrotada por Venezuela –vicecampeón de la última edición– en el primer partido del Grupo B de la octava edición del Campeonato Sudamericano. Se jugó en la norteña ciudad ecuatoriana de Ibarra ubicada a 2.200 metros de altura. Defendieron a la celeste Josefina Villanueva al arco; Carina Felipe como lateral derecha, Daiana Farías y Fátima Barone como centrales, y Antonella Ferradans por el lateral izquierdo; cuatro volantes que fueron Naiara Ferrari, Agustina González, Luciana Gómez y Belén Yuvet; y las dos delanteras fueron Cecilia y Ángela Gómez.

Un gol de Deyna Castellanos a los 46 minutos marcó el quiebre en favor de Venezuela tras todo un tiempo de asedio. Aunque poco afinada, pero constante la actitud de las vino tinto fue siempre de búsqueda del área uruguaya donde la golera Villanueva tuvo seguras intervenciones en pelotas que llegaron de aire y las zagueras Barone y Farías tuvieron abundante trabajo. Lo de Uruguay fue sólo una tarea de resistencia defensiva, lo que se había entrenado en sucesivos partidos ante equipos de varones. Sólo dos llegadas por pelota quieta preocuparon a la golera venezolana Nayluisa Cáceres, un córner de Naiara Ferrari y un tiro libre del costado de Belén Yuvet.

La apertura del marcador marcó la categoría de la mejor jugadora del partido, la afamada Castellanos. Tuvieron más acción y lucimiento las enlaces Daniuska Rodríguez y, por izquierda, Jeismar Cabeza. El segundo tiempo se jugó de manera similar, pero Venezuela bajó las revoluciones y Uruguay tuvo más acercamientos al área rival creando jugadas de peligro por parte de las incorporadas Tamara García y Micaela Domínguez.

En la próxima etapa las chiquilinas celestes tendrán fecha libre y el jueves deben enfrentar a Brasil.

También pasó

El sábado, en el comienzo del octavo Campeonato Sudamericano sub 20 de fútbol femenino, Paraguay goleó 6-1 a Colombia con cuatro tantos de Jessica Martínez, quien fue goleadora guaraní en el Sudamericano sub 17 del 2013, en el que acaparó notas y titulares de la prensa asunceña. Sorprendió la contundencia de la victoria en tanto las colombianas son muy fuertes en el fútbol femenino sudamericano. A quienes no sorprendió fue a los que vieron al equipo paraguayo derrotar a la selección uruguaya 4-0 y 3-1 en el Complejo Celeste, apenas un mes atrás, el 14 y 16 de diciembre. También allí Jessica fue la mejor jugando detrás y muy cerca de las delanteras de punta.

En el otro partido inaugural del grupo A, en el que quedó libre Perú, en Riobamba, Argentina venció a la selección local 2-1. Hoy se medirán Argentina-Perú y Ecuador-Colombia.