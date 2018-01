Trouville ganó por la LUB; hoy continúa la novena fecha

En el único partido de ayer, Trouville se impuso 87-78 sobre Larre Borges. La figura del vencedor fue Hernando Cáceres con 20 puntos, mientras que en el perdedor se destacó Ravern Johnson, quien cerró su planilla también con 20 unidades.

La actividad de la fecha sigue hoy y mañana. Esta noche serán tres los partidos: Malvín recibirá en su casa a Welcome, Biguá y Defensor Sporting jugarán en la cancha del pato de Villa Biarritz, y Urunday Universitario y Nacional se enfrentarán en el gimnasio de los estudiosos. Este partido será el televisado y empezará a las 21.15, mientras que los otros dos comenzarán en el horario habitual de las 20.30.

Hay mucho en juego. Para Malvín, teniendo en cuenta que quedarán cuatro jornadas para terminar el Clausura, una victoria sobre Welcome prácticamente le aseguraría un puesto entre los ocho que pasarán a jugar por el título. Además, alcanzará la línea de la W. El cuadro de Esteban Batista y compañía, por su parte, ya está clasificado por lo hecho en el Apertura, pero no debería descuidarse y caer en una racha negativa. En la misma sintonía está Sporting. No viene bien, no ha jugado una buena segunda parte del año, pero está asegurado entre los ocho de arriba. La novedad en el violeta es que renovó la pareja de extranjeros: Ebi Ere, alero estadounidense, y el británico Matthew Bryan-Amaning, pivot de 2,05 m, son sus nuevas caras. Biguá sí debe ganar. No está cómodo el pato, los puntos lo aprietan abajo de la tabla. Puede ser uno de los últimos cartuchos para ganarse un lugar de privilegio entre los mejores.

El partidazo de hoy es Urunday-Nacional. El conjunto del Prado está al borde de quedarse con el número uno de la tabla. Va invicto en el Clausura, tiene los extranjeros en gran nivel y, por si fuera poco, partido tras partido demuestra solidez defensiva. Los tricolores, mirando a quienes tienen por debajo, están cómodos, aunque no tanto. Vienen de caer con Olimpia y eso encendió varias alarmas. Habrá duelos interesantes entre los extranjeros: Anthony Danridge, goleador del torneo con 24,5 puntos por partido, y Callistus Eziukwu, frente al siempre rendidor Kevin Young y al goleo de Carl Elliot, uno de los grandes responsables del gran momento universitario.

Mañana dos juegos cerrarán la fecha. En la cancha de Goes, a las 20.30, el local recibirá a Bohemios, en uno de los últimos intentos del albimarrón por mantener la categoría. El club de Pocitos va último y, tal como estaba establecido para este año, el que quede en esa posición al término de las dos ruedas descenderá. Goes viene en racha y se ilusiona con meterse entre los de arriba. Este punto puede ser vital. Por último, Aguada y Hebraica y Macabi chocarán en el gimnasio de Larre Borges. Partidún entre dos que apuestan al título. Los aguateros llegan con cuatro partidos ganados al hilo y, de seguir así, crecen sus chances de quedarse con el primer lugar en la temporada.

Tentativo

La Mesa de la Liga dio a conocer las fechas tentativas para la definición del campeonato. Según la dirigencia, sería conveniente arrancar la Liguilla y la ronda por la permanencia el 8 de febrero, jugar hasta el 16, cortar para no interferir con la participación de Uruguay por las eliminatorias mundialistas (la celeste juega el 23 con Argentina y el 26 con Panamá, ambas veces de visitante), y reanudar el 1 o de marzo, de manera tal que el 15 de marzo puedan empezar los cuartos de final sin problemas.