La semana pasada se divulgó vía Twitter la noticia de que Clorinda, la hipopótamo del zoológico de Villa Dolores, había muerto por falta de cuidados veterinarios. La información, sin embargo, resultó ser falsa, y el animal aún vive. Un activista por los derechos de los animales dijo que “cuando vi la noticia por primera vez, pensé que había que cerrar el zoológico para siempre. Pero después, cuando me enteré de que era falsa, se me ocurrió que en realidad lo que había que cerrar era Facebook y Twitter. De hecho, estoy pensando seriamente en abandonar la lucha por los animales y pasarme a la lucha por las personas que comparten noticias falsas. Están mucho peor que los animales”. De todas maneras el estado de salud de Clorinda es bastante delicado, y técnicos del hospital Maciel detectaron en sus muestras cuatro bacterias patógenas. Los biólogos que estudiaron los microorganismos reconocieron que es “un milagro” que hayan logrado enfermar a la hipopótamo, ya que, “como todos los seres vivos que habitan Villa Dolores, están hambrientas y mal cuidadas”. “Aún no tenemos los resultados exactos, porque nuestros equipos no permiten determinar el peso de una bacteria, pero simplemente al verlas en el microscopio se nota que están mucho más flacas que las bacterias normales. Además, en su actitud corporal se las ve muy abatidas. No se puede decir que su mirada sea triste porque no tienen ojitos, pero si los tuvieran, seguro que transmitirían una gran desesperanza”.